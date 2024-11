¿Deberían los pensionistas no pagar impuestos por su pensión?

La sostenibilidad del sistema de pensiones español está bajo una presión creciente debido a factores como el envejecimiento de la población, la menor tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, por lo que, si no se encuentran soluciones estructurales adecuadas, los pensionistas de las próximas décadas podrían recibir pensiones más bajas o el retraso en la edad de jubilación.

Un debate que se abre es si los pensionistas deben o no pagar impuestos por la pensión, considerando aspectos como la justicia fiscal, la equidad intergeneracional o la sostenibilidad de un sistema que hace aguas. Así, hay argumentos que defienden la no tributación de las pensiones, comenzando con la naturaleza de las mismas, pues son tratadas fiscalmente como rendimientos del trabajo mientras que el sujeto pasivo está inactivo y fuera del mercado laboral. Además, en términos de justicia, quizás deberían estar libres de tributación pues es el resultado del ahorro previsional, realizado durante toda la vida laboral, sobre unas rentas salariales por las que pagaron IRPF y cotizaciones, por lo que se estaría dando una doble imposición. Además, la mayoría de las personas de la tercera edad suelen tener una situación económica complicada, con cuantías insuficientes para sus necesidades básicas, por lo que añadirles una carga impositiva, les penaliza injustamente, impidiéndoles disfrutar de una vida cómoda.

Ahora bien, aunque la pensión no es un regalo del Estado sino un derecho basado en las cotizaciones pasadas, algunos piensan que no se trata de un fondo de ahorro personal sino de una transferencia de renta que nace de los recursos del Estado y, consecuentemente, sujeta a tributación. Si además vemos los desequilibrios de la Seguridad Social, las arcas públicas no están como para condonar impuestos que deben colaborar con el sostenimiento del sistema fiscal, en especial quienes tienen pensiones más altas, evitando que la carga recaiga aún más en los trabajadores y las generaciones futuras.

Como parece irremediable que pagarán impuestos, la reflexión que podríamos hacer es si las rentas de los pensionistas deberían tener menor carga fiscal.