Defensas para barcos impresas en 3D, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente

Desde 1940, las defensas para barcos no han evolucionado en absoluto. Éstas han seguido fabricándose durante décadas en materiales altamente contaminantes y tóxicos y mediante procedimientos que favorecer el rechazo y todo ello hace inviable el reciclaje.

En un contexto en el que la contaminación de los mares y océanos está alcanzando niveles preocupantes, parece del todo adecuado hallar nuevas formas de fabricar estos productos con el fin de que éstos causen el menor daño posible al medio ambiente. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Newfender, una compañía que produce defensas para barcos personalizadas, ecológicas y de última generación que se ha instalado en DFactory Barcelona, el ecosistema de referencia internacional de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca.

«Hemos desarrollado un sistema propio basado en la impresión 3D para fabricar defensas para puertos y barcos el cual nos permite evitar el rechazo ya que utilizamos exclusivamente el material que necesitamos para crear la defensa, mientras que con el método tradicional, si se usan 100 kilos de poliurea, solo 10 se utilizan realmente y los 90 restantes van a la basura, porque además no se pueden reciclar», indica el CEO de Newfender, Vensan S. Buzuk.

Materiales inocuos

Pero el sistema de fabricación de las defensas Newfender, desarrollado por la propia compañía a partir de la tradicional tecnología 3D mejorada, no es el único valor añadido de este producto, que además se fabrica con materiales inocuos para las personas y el medio ambiente y es reciclable.

«Si se estropea o rompe una pieza, no hay que descartarla, sino que la trituramos y la volvemos a hacer», explica Buzuk, quien desvela otras cualidades singulares del producto: «Nuestras defensas son totalmente personalizables y las hacemos según las necesidades y exigencias del cliente», comenta al respecto, para a continuación indicar que al recibir un pedido, «hacemos una reproducción del mismo en 3D y calculamos la resistencia para poner el mínimo material con las máximas prestaciones ya que cada barco es diferente».

Además, el cliente puede escoger el color, diseño y estética de las defensas, que están hechas con un material específico blanco crema que se carga con la luz del sol y eso permite que, al anochecer, ésta desprenda una luz verde que es visible a 20 millas de distancia. Asimismo, respecto a las defensas tradicionales, el producto fabricado por Newfender mejora las prestaciones al no necesitar aire, de manera que no hay posibilidad de que se rompan las válvulas, y ante un posible impacto o rozamiento con otro barco, éstas defensas no transfieren color, y por tanto no dañan el casco.

Por último, este producto dispone de tecnología NFC, que permite conocer quién es el fabricante, cuándo y dónde se ha fabricado y a qué barco pertenece. «Si alguien lanza o pierde una defensa en el mar, podemos saber quién ha sido», señala Buzuk.

Con su trabajo, Newsfender, la primera empresa del mundo que dispone de tecnología para defensas para barcos con protección balística, genera un menor impacto ambiental y permite el ahorro energético, a la vez que ofrece un producto con mejores prestaciones, lo que supone un gran salto cualitativo para el sector.

Esta empresa arrancó su actividad en Estados Unidos, donde suministraba también a Canadá, y tras dar el salto a Europa en 2023, la compañía optó por abrir una sede desde la que ofrecer sus servicios a este continente, además de a Oriente Medio evitando el transporte marítimo.

DFactory fue entonces la ubicación elegida porque, tal y como destaca Buzuk, al margen de ser un ecosistema idóneo para el desarrollo de empresas del sector de la industria 4.0, «su situación y logística nos ofrecen facilidades».

Desde ahí, Newfender sirve a clientes de Turquía, Grecia, Suecia y España. En España ya ha hecho un barco para la Guardia Civil y tienen previsto construir tres más. Abrirá, dentro de un mes, una nueva sede en Sri Lanka y Singapur, pero en este caso bajo el método de franquicia.