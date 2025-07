La justicia admite a trámite la querella por presunta estafa contra Álvaro Pintado

Tres meses después de que se presentara una querella por presunta estafa contra Álvaro Pintado, el joven emprendedor detrás de Hello.app, que aseguraba que su startup llegaría a convertirse en unicornio (empresa valorada en más de mil millones de dólares) en menos de tres años, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite esta querella, según ha podido saber esta redacción.

Según explican fuentes jurídicas, la titular del juzgado entiende que hay indicios de que podría haberse cometido, presuntamente, este delito de estafa por lo que inicia las investigaciones previas para determinar si fue así o no.

Estas mismas fuentes detallan que tanto los abogados del inversor que interpuso la demanda como los letrados que asesoren a Pintado han recibido ya la notificación por parte del juzgado de instrucción de que se ha admitido la querella, así como la fiscalía, quien también deberá actuar en este caso. Se espera que los primeros pasos que dé el juzgado sea la toma de declaración tanto a Álvaro Pintado como al inversor que presentó la querella.

Cabe señalar que la representación del inversor particular en la querella presentada contra Álvaro Pintado y la sociedad Hello Decentralized S.L. (conocida como Hello App) por un presunto delito de estafa corre a cargo de RRYP Global. “Desde este despacho entendemos que los hechos presentarían indicios claros de los elementos típicos del tipo penal”, detalla Mar Gámez, abogada y socia del despacho, a La Razón. “Confiamos en que el procedimiento judicial permita esclarecer la verdad y, de considerarse ciertos los hechos relatados por el inversor, restituir sus derechos como perjudicado”, añade.

Fue en abril de este mismo año cuando al menos uno de los inversores que confió en el proyecto de Pintado decidió acudir a la justicia por considerar que el emprendedor no había cumplido con el contrato firmado en la inversión.

De nuevo, esta redacción ha intentado ponerse en contacto con Álvaro Pintado a través de llamadas, mensajes de correo electrónico, LinkedIn y Whatsapp. Tras varios días de silencio, Pintado contestaba finalmente poniendo una serie de condiciones para dar su versión de lo ocurrido sin que después haya vuelto a contestar a la respuesta ofrecida por esta redacción.

A quien tampoco responde es a las llamadas de otros socios, tal y como confirma Jordi Martín del Val, CEO de BCombinator (aceleradora de Hello.app), a esta redacción. Martín del Val asegura que es ahora cuando tiene constancia de esta querella y que la mayoría de los socios minoritarios “se han unido para tratar de esclarecer si se han cometido irregularidades en la gestión de la startup”, para lo cual solicitarán “la realización de una auditoría” y, a partir de ahí, y en función del resultado, “ejecutar las acciones legales que correspondan”.

“Creemos firmemente que el ecosistema startup debe sustentarse en prácticas responsables que protejan a los inversores y fortalezcan un entorno emprendedor serio, sostenible y transparente”, añade Mar Gámez, socia de RRYP Global.

Dominio no renovado

Cabe señalar que la página web del proyecto, Hello.app, está vacía y el dominio (por el que el emprendedor asegura que llegó a pagar más de 100.000 euros) no ha sido renovado por el propietario. Es decir, que la página web asociada y los servicios de correo electrónico han dejado de funcionar y que el dominio ha entrado en un proceso en el que podría ser vendido al mejor postor en una subasta.