Mikhail Fridman contraataca. El magnate ruso propietario del 29% del capital de Dia ha anunciado hoy su intención de lanzar una opa sobre el 70,9% de las acciones de la compañía de distribución que no controla para excluir después al grupo de la bolsa. El precio que ofrece Fridman, que ejecutaría la operación a través de L1 Retail, su división de comercio minorista, es de 0,67 euros por título, con una prima de un 56,1% sobre el precio de los títulos de la compañía de los últimos días. Este precio supone valorar la firma en 417,07 millones de euros, por lo que Fridman pagaría 296,1 millones de euros, en metálico, para hacerse con su total control. El éxito de la opa está supeditado a su aceptación por el 35,5% de las acciones.

La opa forma parte del plan de rescate integral que ha diseñado L1 Retail para Dia y que incluye una ampliación de capital de 500 millones una vez haya alcanzado un acuerdo con la banca acreedora de la compañía, que arrastra una deuda financiera de 1.442 millones de euros. También contempla un plan de futuro integral para garantizar el futuro de Dia, basado en seis pilares, liderado y supervisado por L1 Retail, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años. Los seis pilares son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing. “Dia se enfrenta a un futuro incierto. Este plan de rescate no sólo aborda los requerimientos de estructura de capital de Dia, sino que proporciona la base para que resurja como un líder español del comercio minorista de alimentación. L1 Retail está firme y totalmente comprometido con el mercado español y consideramos que nuestra oferta ofrece una prima atractiva para los accionistas”, ha afirmado Stephan DuCharme, socio director de L1 Retail.

La opa de Fridman, aunque esperada, no deja de suponer un claro desafío a la dirección de la compañía. El magnate ruso no considera que el plan de rescate que ha lanzado el consejo de Dia, que incluye una ampliación de capital de 600 millones, un acuerdo de refinanciación de 896 millones con la banca hasta el 31 de marzo y varias desinversiones, solucione sus problemas. De hecho, L1 Retail afirma en el comunicado en el que informa de la opa que no aborda los “desafíos estratégicos, de liderazgo y de estructura de capital fundamentales” y expone a sus accionistas “al riesgo de una dilución significativa sin una estructura de capital viable a largo plazo”. Precisamente, esta potencial dilución del 29% del capital que posee en Dia si no acude a la ampliación de capital es una de las principales quejas de Fridman al plan. El magnate ruso ha pagado por algunos de estos títulos un 82% más de lo que ofrece en la opa y no parecía dispuesto a realizar más desembolsos como los que le exigía la dirección sin tener algún tipo de control sobre la firma. Además, el magnate ruso es partidario de negociar algún tipo de quita de la deuda de Dia con la banca.