Díaz excluirá la caída de beneficios empresariales como causa objetiva de despido para que "no sea rentable" para el empresario

El despido será más caro y con menos opciones de justificarlo por parte de los empresarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha confirmado en su comparecencia en el Senado que reformará del despido para que "no sea rentable" para las empresas, sobre todo en los casos injustificados, en los que la indemnización "reparará adecuadamente el daño causado al trabajador".

Entre los cambios que ya prepara está la revisión de las causas que permiten el despido objetivo. En la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura, Díaz ha adelantado que está preparando un "nuevo diseño" del despido, con el que ha asegurado que se "reforzarán las causas. Se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto, no es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Eso es lo que hay que cambiar".

Díaz ha adelantado que el debate "no va ni de 33 ni de 45 de indemnización", sino que "se va a introducir un mecanismo que tiene que ver con la reparación, atendiendo a factores personales. Vamos a cambiar el despido para que se reparen los daños causados a la persona y que sea verdaderamente disuasoria y que el despido no sea rentable", aunque no ha querido detallar mucho más. "Uno de los problemas que tiene la legislación española es que el despido no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho, por lo que que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro", ha insistido.

En este sentido, Díaz tiene la intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente -no justificado- atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada, es decir, que se van a determinar las cuantías de la indemnización "para reparar adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente", ha subrayado. Para ello, ya se está diseñando un nuevo sistema para reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.

La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Según ha explicado hoy en el Senado, "todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que se refuerce. Esto es clave. En las causas económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar", ha apuntado respecto a la posibilidad de despedir por previsión de pérdidas.

El despido objetivo en la normativa oficial implica una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y puede aplicarse siempre que existan determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Por causas económicas se entiende que la empresa tenga pérdidas o prevea tenerlas, o una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas -durante tres trimestres consecutivos-, en tanto que se entenderá por causas técnicas cuando se produzcan cambios en los medios o instrumentos de producción. "Eso es lo que vamos a cambiar".