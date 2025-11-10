Diez años a la vanguardia del trasplante capilar

The Hair Clinic celebró el pasado 2 de octubre una década de trayectoria profesional en un evento muy especial que reunió a cerca de un centenar de invitados y amigos de la sociedad valenciana en el emblemático Hotel Westin de Valencia.

La velada conmemoró los primeros diez años desde el nacimiento de Medec, un proyecto que marcó el punto de partida de la clínica liderada por la Dra. Laura Caicedo, referente internacional en trasplante capilar.

El encuentro, celebrado en formato cóctel, estuvo acompañado por la música en directo de un violinista y contó con un ambiente cálido y cercano, reflejo del espíritu que ha caracterizado a la clínica.

Durante su intervención, la doctora Laura Caicedo dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a todos los pacientes que han confiado en The Hair Clinic, así como al equipo médico y técnico que ha hecho posible este recorrido.

En su discurso, repasó con imágenes la evolución que ha vivido la clínica y los avances logrados en el campo del trasplante capilar, subrayando su compromiso firme y constante con la innovación tecnológica y la excelencia médica de su equipo.

«Estos diez años representan mucho más que un aniversario. Son el reflejo del compromiso, la confianza y la pasión con la que cada día transformamos vidas desde nuestra clínica», expresó la Dra. Caicedo durante su intervención.

El crecimiento de The Hair Clinic en estos diez años ha sido constante. Lo que comenzó como un proyecto médico en Valencia se ha convertido en la actualidad en una referencia nacional e internacional en el sector del trasplante capilar. Fruto de esa evolución, la clínica abrió una nueva sede en Madrid, consolidando así su expansión y reafirmando el compromiso de la doctora Laura Caicedo con acercar la innovación y la excelencia médica a un mayor número de pacientes.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la intervención del actor Rafael Alarcón, quien ofreció un breve monólogo en el que compartió con humor y cercanía su propia experiencia como paciente de trasplante capilar, poniendo de relieve la gran confianza y el prestigio que The Hair Clinic ha ganado a lo largo de los años.

La doctora Laura Caicedo es miembro del Global Council Europeo de la ISHRS y ha sido reconocida como líder en la técnica de trasplante capilar Long Hair en Europa, siendo una de las pocas mujeres en el mundo que realiza esta técnica de manera habitual.

Esta innovadora técnica permite realizar el injerto sin necesidad de rapar la cabeza, ofreciendo resultados inmediatos y una recuperación más discreta. Gracias a su dominio de este procedimiento, The Hair Clinic ha contribuido a posicionar a Valencia como un referente internacional en medicina capilar avanzada, atrayendo a pacientes de toda Europa y Latinoamérica.

10 años de compromiso y calidad

The Hair Clinic ha celebrado en Valencia la primera década desde su fundación, reuniendo a amigos, pacientes y colaboradores. La doctora Laura Caicedo, fundadora y referente internacional en trasplante capilar, destacó el compromiso con la innovación, la cercanía en la atención al paciente y la excelencia médica de sus tratamientos reafirmando así el liderazgo de la clínica en Europa y su propósito de continuar adelante con la medicina capilar avanzada.