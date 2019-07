Diez trucos para ahorrar estas vacaciones

Con la llegada de las vacaciones de verano, los españoles bajan la guardia y relajan hasta el bolsillo. Es tiempo de disfrutar y eso conlleva gastos adicionales e imprevistos que suelen afrontarse sin mirar la cartera. Al regreso, llega la sorpresa de una cuenta bancaria abultada, pero de números rojos. Un ciclo que se repite año tras año aunque resulte sencillo ajustar también los gastos durante el verano para poder seguir disfrutando del otoño. Estos son algunos trucos para no gastar más de la cuenta durante las vacaciones.

1. Revise las comisiones de sus tarjetas: las tarjetas de crédito y débito son un medio de pago seguro para viajar fuera de España. Sin embargo, utilizar estos medios de pago puede salir muy caro si no conoce las comisiones que se aplican en el extranjero. Para que tenga claro qué cargos pueden aplicarle y cómo evitarlos pregunte en su oficina bancaria o consulte comparadores como Kelisto, que ha detectado tarjetas con las que apenas pagará nada por sacar dinero del cajero cuando esté en otro país, como ocurre con la tarjeta VISA de imaginBank, la tarjeta Inteligente de EVO Banco o la tarjeta Tú NX de Abanca. Si viaja a un país que no use el euro como moneda, lo que realmente interesa es dar con una tarjeta que no cobre comisiones por cambio de divisa. Si decide aplazar ese gasto, siempre tendrá que pagar intereses por ello. La única opción de esquivar esos costes será elegir la opción de pago a fin de mes (o a principios del mes siguiente), una modalidad por la que la mayoría de los plásticos no suelen cobrar intereses. Si viaja a uno de los 19 países que utilizan el euro como moneda, sólo tendrá que pagar comisiones si saca dinero del cajero, pero nunca por pagar en comercios o restaurantes. La mejor opción si necesita sacar dinero es localizar un cajero de su misma entidad: si en España no le aplican comisiones, en el extranjero tampoco deberían.

2. ¿Cómo pago si viajo fuera de la zona euro?: si está fuera de la eurozona, tendrá que abonar una comisión extra: la de cambio por divisa, salvo que opte por alguna tarjeta que no lo aplique. Para el pago en comercios, restaurantes u otros establecimientos, del cargo por cambio de divisa que suele rondar el 2-3%, aunque algunos bancos no cobran nada por ello. Cuando saque dinero del cajero, le tocará pagar dos comisiones, en lugar de una sola, como ocurriría en países que usan el euro como moneda: una por sacar dinero (que ronda el 4-5% de la cantidad que saque) y otra por cambio de divisa, que se suele rozar el 3%. Si va a sacar 20 euros y su banco le cobra un 3%, tendrá que abonar 0,60 euros. En estos casos, la mejor opción es sacar del cajero una cantidad más alta, de forma que pueda cubrir el coste mínimo de la operación: por ejemplo, 150 euros, porque el 3% de esa cantidad (4,5 euros) ya cubriría el mínimo en euros que le aplica tu banco.

3. ¿Mejor pagar a crédito o a débito?: si va a viajar al extranjero, el tipo de tarjeta más barata siempre será la de débito. En realidad, sucede algo similar a lo que pasa en España: por ejemplo, si quiere sacar efectivo en un cajero de su banco, con su tarjeta de débito, nunca tendrá que pagar comisiones. En cambio, si lo hace con la de crédito, sí.

4. ¿Apago el móvil si estoy fuera de Europa? En 2017 ya dimos el adiós definitivo al roaming en la Unión Europea (incluidos Noruega, Islandia y Liechtenstein), lo que llevó a eliminar los sobrecostes que los operadores cobraban a sus clientes cuando hacían o recibían llamadas dentro de los países miembros y asociados de la UE. Sin embargo, si planea escaparse a un país que no esté incluido en este acuerdo, es mejor que revise cuánto le cobrará su operador para evitar sustos cuando te llegue la factura del mes siguiente. En situaciones especiales en las que no se aplicaran las condiciones del acuerdo, solo se puede cobrar un precio máximo de 3,2 céntimos por minuto de voz y de 7,7 euros por GB de datos cuando se use el teléfono en un país europeo distinto al que se contrató. Desde el pasado año, el precio de las llamadas que hacemos a la Unión Europea se rebajó a un máximo de 0,19 euros por el total de cada llamada y 6 céntimos por cada SMS, una medida que ha empezado a aplicarse el 15 de mayo. Fuera de la Unión Europea, cada país establece sus propias tarifas y acuerdos. Por ejemplo, Vodafone también ha eliminado el roaming en Estados Unidos, Suiza, Albania y Turquía. Lo mejor es consultar los cargos de su operador y establecer ciertos límites.

5. Ahorrar con el coche: Arranque el motor sin pisar el acelerador. Si su motor es de gasolina, inicie la marcha inmediatamente después del arranque. Si es diésel, espere unos segundos antes de ponerte en marcha. Para Repsol, es recomendable “apagar el motor en las paradas de más de un minuto” y “cambiar a la segunda marcha después de dos segundos o seis metros”. Elija la marcha más adecuada para circular en cada momento con ello puede ahorrar hasta el 15% del combustible, lo que se traduce en un ahorro de 250 euros cada 20.000 km. Us la velocidad de circulación que necesite. Intente mantener un ritmo uniforme, evite los frenazos, acelerones y cambios de marcha innecesarios. Desde Repsol aseguran que mantener una velocidad constante “permite ahorrar hasta un 15% de combustible”. Decelere suavemente. Siempre que pueda, intente detener el coche sin reducir antes la marcha. Si dejas de acelerar con una marcha seleccionada, el consumo del coche es cero siempre que las revoluciones estén por encima del ralentí. Si te va a parar más de 60 segundos es mejor que apague el motor. No cargue demasiado el coche, cuando se viaja con el maletero cargado, el consumo se dispara un 39% a 120 km/h. Por cada 100 kg de peso adicional se incrementa el consumo un 5% y el uso de la baca (vacía o no) aumenta el consumo del carburante entre un 2 y un 35%. Cierre las ventanillas. Circular con las ventanillas bajadas a más de 100 km/h incrementa el gasto en un 10%. Eso sí, en Repsol aconsejan bajar las ventanillas durante un breve periodo de tiempo si vamos a encender el aire acondicionado, “para expulsar el aire caliente”.

Vigile los neumáticos. Si se circula con una presión de 0,3 bares inferior a la recomendada por los fabricantes, el consumo aumenta un 3%. En un año (20.000 km) el gasto extra medio anual se incrementa entre 80 y 100 euros. Por último, no abuses del aire acondicionado. Con el aire acondicionado encendido, el consumo aumenta un 25%.

6. ¿Alquilo un coche o me llevo el mío?: Suele ser más conveniente alquilar un vehículo, aunque depende de la distancia y de si el trayecto es por carreteras de peaje, lo que dispara el precio. Lo primero, cuando reciba el vehículo preste atención a los daños en el coche, si existen, se revisan y se detallan en un documento al inicio de cada alquiler en presencia del cliente. Se realiza el mismo proceso en el momento de la devolución, si es posible. Debe poner mucha atención a los daños especificados en dicho documento. Si vescualquier arañazo que no está especificado, hay que insistir en que se haga constar por escrito. Incluso puede hacer fotos. Entregue el vehículo con el depósito tal y como se entregó, pueden cobrarle cargos de no hacerlo. Ojo al seguro, el precio del alquiler incluye el coste del seguro obligatorio del automóvil y el de responsabilidad civil. Es decir, que si paga la tarifa más básica sólo estarán cubiertos los daños causados a un tercero, pero no los daños propios del vehículo.

7. ¿Espero a sacar un vuelo al último momento? Si pretende viajar durante el verano, no espere grandes ofertas aguantando hasta el final. Este “truco” puede funcionar en trayectos fuera de temporada o a destinos urbanos poco frecuentados en verano. La mejor opción es planificar ahora sus vacaciones del año que viene, esta opción sí le ahorrará dinero.

8. ¿Es mejor reservar en las páginas de los hoteles o en agencias de reservas online? En estas fechas, hay hoteles, especialmente urbanos, donde podrá encontrar buenas ofertas directamente en su web. The Roger, en Nueva York, es un buen ejemplo. Sin embargo, las web de reservas suelen fijar los mejores precios en destinos típicamente vacacionales, así como las agencias de viajes. Compruebe las opciones porque puede ahorrarse hasta un 25%.

9. ¿Se puede ahorrar utilizando el aire acondicionado? Sí, utilizando toldos y buenos acristalamientos, puede ahorrar hasta un 60% del consumo en aire acondicionado. Además, debe elegir la temperatura adecuada del hogar: se recomienda mantener una temperatura estable de entre 24 y 26 grados, aunque no debe superar los 12 grados de diferencia con el exterior. Cabe señalar que cada grado que descienda la temperatura, el aparato estará consumiendo cerca de un 8% adicional de energía.

10. Revise los cargos. Es imposible no relajarse y disfrutar de las vacaciones. Pese a todo, controle sus cargos y tenga en cuenta los pagos atrasados para no llevarse sustos el mes siguiente.