¿Cuál es el banco que paga más por mis ahorros?

La llegada de Internet también se ha hecho notar en el sector de la banca. El desarrollo de las páginas web de los bancos y la creación de sus aplicaciones móviles ha facilitado mucho la realización de las gestiones que, cada cierto tiempo, nos vemos obligados a hacer. Este desarrollo tecnológico ha generado una situación ventajosa para clientes y empleados de banca. Las gestiones, gracias a Internet, suponen un enorme ahorro de tiempo; los empleados pueden destinar sus horas de oficina a otras cuestiones más provechosas que atender la ventanilla y los clientes no necesitan desplazarse hasta su sucursal y perder media mañana –si no la mañana entera- para poder conseguir lo que desean. Además, estas aplicaciones y páginas disponen de chats y de teléfonos de consulta en los que aclaran cualquier duda que le pueda surgir a un cliente.

Los depósitos a plazo fijo

Uno de los mejores productos financieros que podemos contratar los clientes son los depósitos bancarios a plazo fijo. Se trata de una cantidad de dinero que depositamos en el banco con la que la entidad realizará sus propias inversiones. A efectos prácticos se trata de préstamos que los clientes le hacen al banco para que este disponga de liquidez en sus operaciones. Esta cantidad depositada, genera unos intereses que son los que harán crecer tus ahorros. Por tanto, los depósitos a plazo fijo son una manera de hacer que nuestros ahorros sigan creciendo y sean más rentables.

Hay un par de consideraciones importantes que es preciso saber con respecto a los depósitos bancarios a plazo fijo:

· La duración del plazo: saber por cuanto tiempo vas a firmar un depósito es algo vital para tu economía. Para empezar, porque, dependiendo de la duración del depósito, los intereses que generen tus ahorros variarán. Cuanto más tiempo dure el depósito, mejores intereses obtendrás. Y, en segundo lugar, y no por ello menos importante, porque una vez que realices la transferencia del depósito no podrás disponer de esa cantidad hasta que se cumpla la fecha de vencimiento del contrato. Algunas entidades no permiten de ninguna manera, retirar el dinero antes de que se cumpla el plazo. Otras, en cambio, dan la opción de recuperar el dinero siempre y cuando amortices a la entidad bancaria con el pago de una comisión o una penalización.

· La seguridad que ofrecen: los depósitos a plazo fijo son unos de los productos financieros con menor riesgo del mercado, puesto que garantizan hasta 100.000 euros por cada entidad y titular gracias a los Fondos de Garantía de Depósitos. Si tu inversión supera esa cantidad convendrá que, o bien repartas tus inversiones en diferentes entidades bancarias, de tal forma que tus ahorros no superen esos 100.000 euros garantizados en ninguna de ellas, o que esas otras inversiones estén en el mismo banco, pero a nombre de una persona distinta.

Comparados con otros productos financieros, los depósitos a plazo fijo ofrecen una menor rentabilidad, pero tienen la ventaja de que se trata, como ya hemos mencionado, de inversiones con mínimo riesgo, de ahí que los intereses no sean tan altos como otros productos financieros que pueden salir mal y que pueden generar importantes pérdidas.

El momento que atraviesan los depósitos financieros de los bancos españoles alcanza mínimos históricos. Tanto es así que la rentabilidad media que ofrecen los depósitos españoles -a menos de un año- se sitúa en el 0,06%, la tasa más baja de toda la Eurozona.

Depósito Facto