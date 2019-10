Pese a ello, el Sabadell ha realizado una apuesta firme “sin excluir a nadie” por la modernización de las parroquias españolas con la instalación de 260 cepillos electrónicos desde noviembre de 2018. De esta cantidad, el 90% se ha ubicado en las parroquias y el 10% restante en organizaciones no gubernamentales.

Esta adaptación a otra época y a otro tiempo, al de la era de la globalización y la interconexión con un solo toque de móvil, ha sido en estos meses un camino no exento de espinas. El director de Negocio de Instituciones Religiosas de Sabadell, Santiago Portas , admite a La Razón que la edad avanzada de los feligreses ha contribuido a la permanencia en el ADN del católico practicante del donativo en efectivo.

Período de transición

Transparencia

El párroco no desaprovecha la ocasión que le brinda explicar las formas de pago para lanzar a sus feligreses un mensaje, en el que les anima a contribuir al sostenimiento de los gastos de la iglesia. “Cuando hace calor dentro, no es calor espiritual. Hay que pagar el gas”, dice con cierta sorna.

“Se trata de adaptar las formas de pago más modernas. Ya no hay dinero en circulación. Yo sólo llevo tarjetas”. Y como botón de muestra, contribuye con su tarjeta mano en ristre a un donativo en su TPV de 5 euros, cuantía mínima de aportación en Nuestra Señora del Pilar . El fiel que prefiera aportar más puede apretar la tecla del 10, del 15 o del 19. En cuestión de segundos, José Castro ha donado cinco euros al sostenimiento del templo.

Esa cuantía no ha supuesto ningún freno para que las parroquias apuesten por la implantación de estos aparatos. Muy al contrario. José Castro, párroco de Nuestra Señora del Pilar, asegura que estas nuevas fórmulas de pago son “rentables” para su templo, auqnue el banco cobre una comisión.

Jóvenes digitales

Para la instalación de ambas formas de pago, la Iglesia tuvo que superar algún escollo jurídico. Las parroquias no están dadas de alta individualmente en el registro del Ministerio del Interior como asociaciones sin ánimo de lucro, sino que se engloban dentro del paraguas de la Iglesia Católica. Por ello, hubo que recurrir a los acuerdos de la Santa Sede con el Estado español, que datan de 1979. De esta manera, la Iglesia expuso a estas entidades financieras sus peculiaridades jurídicas, mientras, los bancos contrastaron la posibilidad jurídica de llevar adelante la revolución digital en las parroquias españolas.

Tanto los bancos como la Iglesia esperan que los fieles se vayan adaptando paulatinamente a esta revolución, como Mónica, estudiante de 24 años y parroquiana de Nuestra Señora del Pilar, iglesia construida en 1962 en el corazón de Madrid y que cuenta con unos espectaculares frescos, los segundos más grandes de Europa después de los del Vaticano.

Pese a su juventud, Mónica no había reparado en el doble atril, en el que sobrevive de momento la tradicional hucha con el terminal para las tarjetas. Asombrada por su descubrimiento, asegura con entusiasmo que a partir de ahora realizará todos sus donativos con un solo click de tarjeta. Ni siquiera el hecho de que las cantidades sean superiores representan un desincentivo para ella. Al contrario. Confiesa que en lugar de realizar su aportación con más frecuencia la distanciara en el tiempo.

José Castro destaca la buena acogida que han tenido ambas formas de pago entre los jóvenes y los matrimonios de mediana edad. Sin embargo, no oculta que la adaptación entre los feligreses más mayores será bastante más lenta.

Es el caso de María, de 68 años. Aún recuerda como regreso a su parroquia de toda la vida, después de que una gripe la retuviera en la cama una buena y larga temporada. Como cada miércoles, el 19 de diciembre de 2018 fue a depositar su donativo en metálico para el mantenimiento de la iglesia, en la que es visible el paso del tiempo en sus vidrieras. ¿Cuál no sería su sorpresa? A su edad sexagenaria pensaba que lo había visto ya todo, incluido el fin de la peseta como moneda de cambio. Delgada, de mediana estatura y pelo cano, no daba crédito a sus ojos profundos. La parroquia había cambiado el atril de toda la vida para donativos con la clásica hendidura para las monedas, en la que apenas entra un billete si no se dobla en cuatro partes, por otro en el que aún permanecia la tradicional hucha con un TPV, con cuatro opciones de donativos. Confiesa, algo avergonzada, que después de un rato investigando la hija de una amiga le ayudó a su aportación semanal, en este caso cinco euros y con tarjeta de crédito.