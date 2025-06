Indra reorganiza la cúpula de Minsait y nombra nuevo director a Luis Fernández

Indra ha anunciado que ha reorganizado su división de tecnología Minsait y ha anunciado el nombramiento de un nuevo director, Luis Fernández, hasta ahora director global de Administración Pública de esta división.

Fernández sustituirá en el cargo a Luis Abril, que pactó su cese como consejero ejecutivo el pasado 20 de mayo, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta reorganización va en consonancia con el plan estratégico de Indra "Leading the future" (Liderando el futuro), aprobado el año pasado, e incluye el nombramiento de otros tres directivos, que también formarán parte del comité de dirección. Estos serán Sebastián Bamonde, director general de operaciones tecnologías; Juan Pedro Rodríguez, director general de Internacional; e Ignacio Martínez González, director general de IndraMind. Estos directivos a su vez serán miembros del comité de dirección.

Indra puso en marcha el año pasado el proceso de venta de Minsait, en un porcentaje que no tenía definido, y llegó a elegir a Citi y AZ Capital como asesores del proceso, según confirmaron a Efe entonces fuentes de la tecnológica.

Sin embargo, el nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, no es partidario de esta venta y esta semana ha dicho no quiere ni oír hablar de ello: "Minsait no está a la venta. No queremos escuchar nada, porque no tenemos ningún interés en ello".