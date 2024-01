Los economistas enfrían el optimismo del Gobierno

El pesimismo sobre el futuro de la economía española sobrevuela a los economistas. Así lo ha mostrado el "Barómetro Económico", correspondiente al segundo semestre de 2023, presentado este miércoles por el Consejo General de Economistas (CGE).

Los economistas han apreciado un deterioro del contexto económico a nivel nacional, ya que el 73% considera que ha empeorado algo o mucho respecto a la situación económica de hace seis meses atrás. Además, el 15,6% apenas percibe cambios y el 11,2% opina que ha mejorado.

No obstante, las expectativas pesimistas sobre la situación de la economía española no remitirán en este nuevo año, ya que la elevada incertidumbre, el menor crecimiento económico en el ámbito internacional, la inestabilidad geopolítica y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo harán que la tendencia sea la misma. En este sentido, tres de cada cuatro colegiados estiman que la situación económica será peor en la primera mitad de 2024. Tan sólo un 13% piensa que no va a variar mientras que el porcentaje de quienes creen que va a mejorar roza el 11%. Asimismo, la mayoría del colectivo (77%) coincide en señalar que la formación del nuevo Gobierno tendrá un impacto desfavorable en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) este año.

Por tanto, “la encuesta pone de relieve una cierta sensación de pérdida de ritmo de nuestra economía para este año, algo de lo que venimos advirtiendo desde la organización de los economistas”, explica el presidente del CGE, Valentín Pich.

En lo que respecta al desempleo, las expectativas también son negativas, ya que la mayoría de los economistas (63,7%) apuntan a una tendencia al alza y creen que el paro se incrementará en los próximos meses. No obstante, tan sólo el 15,6% de los encuestados prevé que disminuya en los próximos seis meses y el 20,6% considera que se mantendrá.

Asimismo, en cuanto a las posibilidades de ahorro, más de la mitad de los economistas creen que tendrán dificultades para ahorrar en su hogar en los próximos seis meses, poniendo de manifiesto la incertidumbre actual. El 35,8% de los encuestados muestra una ligera tendencia al optimismo ya que piensa que si que ahorrará en estos meses.

La presión fiscal y costes salariales afectan a la competitividad

Los economistas señalan que los factores que más afectan a la competitividad de la economía española con respecto a los países del entorno son la presión fiscal y el incremento de los costes salariales.

En este sentido, el presidente de los economistas ha explicado que los costes laborales están creciendo muy rápidamente y que existe preocupación en las empresas. "Las empresas lo que quieren es tener horizontes razonables", asevera.

Además, Pich ha señalado que entienden que "a la hora de abordar los próximos presupuestos generales del Estado, debería tomarse en consideración lo expresado por los economistas en este barómetro, porque todo apunta a que, tanto en materia impositiva como en costes laborales, el margen de maniobra es casi nulo”.

El presidente del CGE explica que desde 2019 hasta hoy, la suma de impuestos y cotizaciones sociales se ha incrementado más en España que en ningún otro país de la Unión Europea. Además ha advertido que "aunque desde algunos estamentos se sigue insistiendo en que nuestra presión fiscal sigue siendo algo menor que en la media de países de nuestro entorno, no hay que olvidar que, dado nuestro nivel de desempleo, la abultada economía irregular y de que buena parte de la población obtiene rentas bajas que no tributan, el peso de esta presión fiscal recae en las clases medias".

En cuanto, al tema de las cotizaciones sociales, Valentín Pich ha señalado la necesidad de "explorar la posibilidad de reducir las contribuciones a la Seguridad Social, con lo que se reduciría el coste del trabajo, fomentando así la creación de empleo y desincentivando la economía sumergida".

Poco optimistas respecto a la formación de nuevo Gobierno

El 47,5% de los economistas opina que la formación del nuevo Gobierno afectará "muy negativamente" en el crecimiento económico este año, mientras que para el 29,5% "afectará negativamente". De esta forma se elevarán hasta el 77% las expectativas pesimistas para 2024, mientras que un 12% se muestra neutral e indica que la formación del nuevo Gobierno carecerá de impacto en la evolución económica. En cambio, ni siquiera el 10% de los encuestados considera que esta situación afectará positivamente al crecimiento económico.

"El ambiente institucional, es decir, el ruido exterior, no anima a las perspectivas económicas. La economía doméstica tiene un devenir demasiado cambiante que desequilibra las perspectivas. Hay la sensación de que los próximos meses no irán a mejor", explica Pich.

Casi nueve de cada diez economistas se muestran de acuerdo en afirmar que el endurecimiento de las políticas monetarias influye negativamente en el crecimiento de España. Según el 63,5%, la política monetaria más restrictiva tiene un impacto negativo moderado, y para el 24,8% es muy acusado.

Con respecto a los conflictos y tensiones geopolíticas actuales, para el 58,9% "influyen negativamente" y para el 31,5% "influyen muy negativamente", lo que eleva la visión negativa al 90,4% de las respuestas totales.