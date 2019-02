El 70,7% no se siente valorado por su empresa

La debacle económica que vivió nuestro país en 2008 produjo, entre otras múltiples desgracias, un desplome de los salarios del que no hemos logrado recuperarnos pese a que lo peor de la crisis ha quedado atrás. El paisaje que ofrece cualquier gráfica que refleje la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) junto al incremento salarial deja bien clara la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida por todos los españoles. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2017 los salarios reales experimentaron un retroceso del 1,8 por ciento debido a la inflación, que sí se ha recuperado, mientras que el crecimiento de la economía real supero el 3%. Desde lo peor de la crisis, la OIT calcula que en nuestro país los sueldos han bajado una media de un 4%. Otra de las conclusiones de este organismo dependiente de las Naciones Unidas es la falta de proporcionalidad entre el incremento de la productividad y lo que se paga a los trabajadores cada fin de mes.

En la encuesta realizada por NC Report para LA RAZÓN, un 54,6% afirma que su sueldo no le permite vivir de manera satisfactoria. Son sobre todo los mayores de 55 años (seis de cada diez) los que se quejan de la cantidad percibida. El 62,2% responde de manera tajante que no está de acuerdo con su salario actual ni con otros del pasado. Los jóvenes de entre 18 y 34 años son los más proclives a ligar productividad e incremento salarial y seis de cada diez encuestados creen que si cobraran más dinero también incrementaría la calidad de su trabajo. El 70,7% no cree que las empresas valoren a sus empleados a la hora de determinar cuánto pagarles.