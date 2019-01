Más que una preocupación, el precio del alquiler de la vivienda se ha convertido en una auténtica obsesión para los partidos de izquierda. Hasta tal punto que Podemos ha amenazado al Gobierno con no respaldar el decreto-ley sobre medidas urgentes de vivienda si finalmente no recoge la propuesta inicial que permitía a las grandes ciudades limitar el incremento de los precios de los alquileres. El discurso que ha guiado la actuación política tanto del PSOE como de Podemos en esta materia se asienta en el importante incremento de precios registrado en los últimos años en los precios del alquiler. Sin embargo, estas subidas están cerca de tocar techo. De hecho, en los dos principales mercados, Madrid y Barcelona, ya lo están haciendo. Según la web inmobiliaria idealista, el año pasado el precio del alquiler bajó un 1% en la Ciudad Condal y apenas subió un 4,3% en Madrid, con bajadas en los últimos meses del año. Ambas ciudades siguen siendo las más caras para alquilar, con precios de 17,3 euros el metro cuadrado en el caso de la ciudad catalana y de 16,2 euros en el de Madrid, por delante ambas de los 15,3 euros de San Sebastián. En toda España, el incremento de precios fue del 9,3%, frente al 18,4% de 2017.

“Los números evidencian que no hay burbuja de alquiler. Los precios han subido en el conjunto del Estado en 2018 pero este crecimiento está ya muy lejano de los de ejercicios anteriores. Además, los grandes mercados del alquiler, Madrid y Barcelona, adelantan la tendencia de lo que veremos más adelante”, explica Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.

Aunque la imparable escalada de los precios del alquiler de los últimos años parecía no tener fin, los expertos ya venían adelantando en los últimos meses que su techo se estaba acercando. Su argumento para apuntalar esta afirmación es bastante sencillo. Por más que se quieran estirar los precios, el hecho de que los sueldos no lo hagan en la misma medida impedirá una subida de los arrendamientos “ad infinitum” dado que llegará un punto en el que la demanda no podrá pagar de ningún modo lo que se le pide. Los precios tendrán entonces que frenarse o incluso bajar. Y ese momento, al menos en Madrid y Barcelona, parece que está llegando.

A la vista de lo que Encinar denomina “escenario de normalización”, que podría en su opinión llevar a una “mesetización o incluso más caídas” de los precios, el jefe de Estudios de idealista considera arriesgado legislar ahora “una realidad que ya no existe y que puede perjudicar muy gravemente el crecimiento del mercado. No hay datos que justifiquen en estos momentos la urgencia con que se quiere regular el control de los precios, que de hecho ya están ajustándose en los grandes mercados”, explica Encinar.