El coche eléctrico, una mala inversión

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende que el futuro de la movilidad en España pase por el coche eléctrico. Pero al sector, ahora mismo, no le salen las cuentas. Según aseguró ayer Raúl Palacios, presidente de la asociación nacional de vendedores (Ganvam), en este momento, invertir grandes cantidades en este tipo de vehículos "no tiene mucho sentido". Barreras como el precio o su escasa autonomía hacen que no sean accesibles para todo tipo de usos, un requisito necesario para destinar grandes sumas de dinero a su desarrollo.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aspira a que, en 2030, haya cinco millones de vehículos eléctricos. Eso supone que el 40% de las matriculaciones anuales fueran de este tipo de vehículos cuando en este momento apenas alcanzan el 1%.

Para Ganvam, alcanzar esta meta no depende sólo de solucionar cuestiones técnicas como su coste, su alcance o el déficit de electrolineras -apenas hay 5.000 en toda España, cuando serían necesarios 100.000 para un parque de cinco millones de coches-. La patronal considera que para rejuvenecer el parque y dar entrada a vehículos de tecnologías eficientes, es necesario que se pongan en marcha medidas de corte fiscal que apoyen la movilidad baja y cero emisiones dentro de la cultura corporativa, tales como que la deducción en el rendimiento en especie para vehículos corporativos eléctricos puros sea de al menos el 50% o que aquellos modelos cuyo precio antes del IVA supere el techo establecido para las ayudas puedan computar con el máximo coste fijado.

La asociación de vendedores de coches presentó ayer una batería de quince medidas que, a su juicio, debería aprobar el próximo Gobierno para dinamizar el sector del automóvil. Entre ellas, reclaman que se suprima el impuesto de matriculación para coches nuevos y vincular la cuantía de la tasa de circulación a las emisiones contaminantes.

El presidente de la patronal que reúne a 56.000 empresas ha denunciado la "parálisis política que no ayuda al desarrollo" de un sector que mueve más de 95.000 millones de euros anuales, que crea 250.0000 empleos directos y 400.000 indirectos, con un peso del 9% en el PIB y una aportación a las arcas de 30.000 millones al año, según los datos de Ganvam.