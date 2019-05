El diésel se vuelve híbrido

Los vehículos con tecnología híbrida no enchufables alcanzaron las 7.898 unidades matriculadas el pasado mes de abril, según ha detallado hoy la patronal del sector Anfac. Esta cifra ha supuesto una subida del 30% respecto al mismo mes de 2018, pero lo realmente remarcable es el despegue de los vehículos híbridos diésel, cuyas ventas se han disparado un 1.374% el pasado mes, aunque aún se encuentran muy lejos de sus homólogos de gasolina en volumen. Así, de las 7.898 unidades híbridas no enchufables matriculadas en abril, 7.323 fueron de gasolina y apenas 575 fueron diésel. Sin embargo, el mismo mes del pasado año este tipo de fuente de energía era prácticamente experimental y sólo se matricularon 39 vehículos. En lo que va de año, se han vendido 2.202 unidades híbridas diésel, por las 332 del mismo periodo (enero-abril) de 2018, lo que representa un incremento nada despreciable del 563%. La opción híbrida no enchufable parece ganar la partida a la enchufable por lo que a respecta a vehículos diésel.

Por su parte, las ventas de vehículos híbridos enchufables disparan su crecimiento en abril. En el cuarto mes del año, han superado las 665 unidades matriculadas, un 141% más que en mismo periodo del año pasado. Registran un crecimiento del 85% en el conjunto del año gracias sobre todo a las matriculaciones de enchufables de gasolina.