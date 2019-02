El Gobierno defiende subir las cotizaciones a las empresas

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, remarcó ayer en el Congreso la intención del Gobierno de subir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social para sanear el estado deficitario del sistema público de pensiones.

Granado explicó durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos que le gustaría equiparar las cuotas de los empresarios españoles a las del resto de Europa. Asi, señaló que las aportaciones de dicho colectivo a la Seguridad Social suponían un 11,1% del PIB antes de la crisis, mientras que en la actualidad se sitúan en el 9,7%. En tanto, la media europea osciló entre un 10,9% en 2009 y un 10,4% en

El secretario de la Seguridad Social matizó tras su intervención que detrás de sus palabras no se escondía una futura subida de tipos, sino el intento de que los empresarios paguen mejores salarios a sus trabajadores.

Granado reconoció que no apoya un «destope» en las cotizaciones aunque exista dentro del organigrama del propio Gobierno «gente que a lo mejor está a favor». Un hipotético «destope», afirmó el secretario, obligaría a subir la pensión máxima y habría que encontrar una solución «razonable jurídicamente» porque la subida tendría que ser inmediata y no a partir de una fecha determinada. De hecho, mencionó que Pedro Sánchez señala que, al existir un tope de cotización, parte del salario no cotiza.

El secretario estatal, que habría recibido el visto bueno de los sindicatos y la patronal, ve con buenos ojos la propuesta de la AIReF de redistribuir las aportaciones de las cotizaciones para incrementar aquellas dirigidas al sistema de pensiones en detrimento de las del desempleo, «que tiene superávit año tras año».

Ante este escenario, el Ejecutivo busca dar solución al deterioro del sistema de pensiones, dejando un recado al Partido Popular, al que tachó de «espectador indiferente» ante el déficit de la prestación, en lo que consideró un ejercicio «negligente» por parte del equipo de Mariano Rajoy. Afirmó que el aumento del número de afiliados no es suficiente debido a la precariedad salarial del empleo generado.

Por ello, invitó al resto de grupos a presentar enmiendas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y también que trasladen a los dirigentes de las formaciones críticas con la subida de impuestos que, cuando defienden bajarlos, están haciendo «lo contrario de lo que se debate en el Pacto de Toledo».