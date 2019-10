El Gobierno dice ahora que Cataluña no es un buen destino para el turismo y la inversión

La situación política en Cataluña ha empezado a hacer mella en la coordinación del Gabinete en funciones de Pedro Sánchez. Si hace apenas dos días el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba que visitar la comunidad catalana se podía hacer “con absoluta normalidad”, pese al “grave daño que supone para las instituciones y la reputación de Cataluña", hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, desdijo a su compañero de Gobierno al afirmar que “la situación social catalana no atrae ni inversión ni turismo”. En una visita a la fábrica de Isover de Azuqueca de Henares (Guadalajara), Valerio no dudó en afirmar que “la estabilidad política y social son absolutamente fundamentales para invertir en un territorio. Y evidentemente lo que está pasando en estos momentos no es bueno ni para Cataluña ni para el resto de España”.

Y para muestra señaló que la petición de viajes del Imserso a Cataluña desde el resto de España prácticamente ha desaparecido. “Si resulta que no hay muchas personas que quieren ir de vacaciones a Cataluña, algo no está bien".

Según explicó a la agencia Efe, todo lo que sean alteraciones del orden público y perturbaciones no ayudan a la economía, como a su modo de ver ya se vio a raíz del 1 de octubre, "cuando hubo empresas que decidieron cambiar su sede social fuera de Cataluña", por lo que ha insistido en que "desde luego, lo que está ocurriendo no sirve ni para atraer empresas ni tampoco el turismo".

Y también ha dicho que tiene constancia de que se están anulando reservas de personas que habían pensado en hacer turismo a Cataluña, una situación que no es buena, y por ello ha deseado que "por el bien del país, incluido Cataluña, la situación se tranquilice cuanto antes".

En este sentido, ha recordado que "hay que cumplir con la Constitución y las leyes y recuperar el diálogo y paz social, que son esenciales para atraer riqueza y creación de empleo", y ha abogado por "acabar con la situación de catalanes contra catalanes porque es una situación de convivencia muy complicada como se ha visto estos días".