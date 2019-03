El taxi pierde la batalla de la opinión pública

Uno de los axiomas más extendidos en el ámbito militar es que, para derrotar a un enemigo contrainsurgente no es sólo necesario derrotarle en el campo de batalla. También hay que ganarse el apoyo de la población civil donde operan estos rebeldes. Lo que se conoce como "ganarse sus mentes y sus corazones". En el conflicto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el taxi ha sido muy beligerante en sus planteamientos, con huelgas incluidas. Pero sus movimientos no les han granjeado el apoyo de las mentes y los corazones de los usuarios. Según una encuesta de Metroscopia presentada hoy, el 81% de los españoles está a favor de liberalizar el sector para que taxi y VTC puedan competir en igualdad de condiciones, tal y como propugnan Uber y Cabify. Sólo un 15% apoya que las administraciones, tal y como están haciendo, regulen a favor del sector del taxi. La estrategia del taxi en el conflicto con los VTC tampoco les ha granjeado las simpatías de los usuarios. Frente al 24% de los que se considera protaxi, un 43% simpatiza con las VTC. La mayoría de los consulados, el 60%, no están de acuerdo con el decreto del Ministerio de Fomento que ha transferido las competencias a las autonomías pues considera que debería ser el Gobierno central el que regulase el sector.

Apoyen al partido que apoyen, la mayoría de los encuestados tiene una opinión favorable a los VTC. El 82% cree que tienen un impacto positivo en el empleo; el 76%, que tienen un impacto positivo en la movilidad urbana; el 60%, que son el futuro de la movilidad urbana; y el 57%, que no son competencia desleal del taxi. Los votantes de Podemos son los más críticos. Sin embargo, no llegan ni al 50% los que acusan a este sector de ser competencia desleal para el taxi.

Los encuestados son muy críticos con la regulación catalana del sector. En conjunto, el 77% se opone a la precontratación de quince minutos de los servicios VTC impuesta por la Generalitat, mientras que el 64% apoya lo hecho en Madrid. Entre los consulados en Cataluña, el 70% también se opone a la normativa autonómica.

El estudio de Metroscopia, encargado por la patronal de los VTC, Unauto, es representativo de la sociedad española porque se ha realizado con 1.270 entrevistas, una muestra estándar para reflejar el sentir de la población nacional respecto a un asunto, según ha explicado José Pablo Ferrandiz, investigador principal de la firma.