Emiratos apunta a Naturgy

El grupo emiratí Taqa tiene todas las papeletas para ser el nuevo socio inversor de Naturgy en sustitución de los fondos GIP y CVC, que habían mostrado su interés en salir de la energética. A la espera de que se haga oficial, el grupo energético de Abu Dhabi, con presencia en 11 países, podría dar un impulso a la política de transformación de la antigua gasista a las energías renovables.

Surgida en 2005 de la privatización del sector energético y de agua de Abu Dhabi, tiene operaciones en países europeos como Reino Unido o Países Bajos, así como en Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí, Marruecos, Ghana, India, Irak y Omán.

La operación no pondría en ningún caso en riesgo el actual equilibrio de fuerzas en la energética que preside Francisco Reynés. De hecho, el Gobierno no se ha pronunciado sobre la entrada de capital emiratí en Naturgy al no afectar a su "españolidad" como sí ha hecho sobre el desembarco saudí en Telefónica, que ha derivado en la toma de una participación mayoritaria en la teleco por parte del Estado, a través de la SEPI, del 5% que llegaría al 10% y la ampliación del paquete acciones de La Caixa (a través de Criteria y CaixaBank) del 7,5%.

Ante esta posibilidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido esta mañana la cotización en Bolsa de Naturgy "mientras es difundida una información relevante" sobre la compañía. Ayer, CriteriaCaixa, el holding de participadas de La Caixa y primer accionista de Naturgy con un 26,7% de su capital, admitió que "mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor" interesado en entrar en la energética Naturgy, unos contactos que están en un "estadio preliminar". La suspensión se comunicaba un poco antes de las 9:15 horas después de que empezara a cotizar con una subida de 0,28 euros por acción, el 1,3%, y se cambiara a 21,8 euros. Ayer subió el 3,36%.

Criteria precisaba que "mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor que ha manifestado estar en contacto con algunos de los accionistas de referencia de Naturgy e interesado en alcanzar un potencial acuerdo de socios con Criteria". El holding añadía que no es parte en las conversaciones de dicho tercero con el resto de accionistas de Naturgy y que, por lo tanto, "no dispone de ninguna información adicional al respecto".

El comunicado de Criteria llegó un día después de que el diario "La Vanguardia" publicase que estaría negociando con un grupo privado de Emiratos Árabes Unidos -el grupo Taqa, según aseguraba ayer "Cinco Días"- su entrada en el capital de la energética en caso de que los fondos GIP y CVC, que suman en torno a un 40% del capital de la energética, decidan abandonar el capital de Naturgy.