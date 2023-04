La empresa debería ser la piedra angular del sistema económico

El II Encuentro Empresarial ICOGAM-AEGGA se ha celebrado dentro del marco de los eventos que se están organizando durante todo este año con motivo del 90 aniversario de la fundación del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), y estuvo presidido por Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Los Colegios de Gestores Administrativos y del ICOGAM.

Al acto acudieron numerosos amigos y personalidades ligadas al mundo empresarial, y Francisco Marhuenda, director de este periódico, ejerció de maestro de ceremonias y presentador de un formato novedoso que, si bien busca el conocimiento, también está orientado a las relaciones profesionales de los asistentes, como destacó Santiago Ollero en sus palabras de presentación del acto.

El anfitrión de la jornada denunció la injusta persecución que sufren los empresarios en España a manos de determinadas autoridades y personalidades políticas, poniendo en entredicho sus declaraciones que afirman que los empresarios son explotadores que únicamente buscan el beneficio personal. “Los empresarios generan más del 90% del empleo en España”, destacó Santiago Ollero. Por tanto, continuó, “no podemos aceptar que se ponga en cuestión al mundo empresarial ni a la figura del empresario”.

Ponentes multidisciplinares

Tras las palabras de bienvenida, el presidente de ICOGAM cedió la palabra a Francisco Marhuenda, que dirigió el resto de la jornada presentando y entablando animadas conversaciones con los ponentes. En primer lugar subió al estrado Ángel Alberich, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en ingeniería biomédica y CEO de Quibin, una empresa que hoy es una realidad gracias a la aceleradora de startups que puso en marcha Juan Roig. Alberich comenzó su ponencia destacando que la palabra “empresario” le queda grande, puesto que su idea al principio era “conectar la investigación que desarrollaba con una necesidad objetiva de la sociedad”. En concreto, Quibin se dedica a la obtención y análisis de un dato primordial en el diagnóstico de enfermedades, la imagen médica. Este diagnóstico ha permitido una evolución enorme en el diagnóstico certero de muchas enfermedades. Sin embargo, Alberich afirma que en sus inicios emprendedores, vio cómo la comunidad científica no sólo le daba la espalda, sino que además era juzgado por supuestos intereses económicos. En este sentido, Alberich afirma que “emprender en España es difícil al principio, pero a largo plazo merece mucho la pena”.

Alberich pudo continuar su andadura empresarial fuera de España. No le faltaban inversores, pero prefirió mantener su sede en nuestro país, tomando como ejemplo a los cocineros españoles, que logran atraer a clientes de todo el mundo a los lugares más recónditos de nuestra geografía. El tiempo le ha dado la razón, y hoy Quibin continúa teniendo su sede central en Valencia, aunque ahora cuenta con presencia internacional.

Tras un breve coloquio con Francisco Marhuenda, tomó la palabra Andrés Medina, director general de Metroscopia, que se enfrentó a la difícil tarea de presentar un interesante barómetro, centrado en la imagen que tiene el sector empresarial en nuestro país. Lo primero que hace falta aclarar, destacó Medina, es la “gran carencia de cultura económica y empresarial que impera en nuestro país”. Los estereotipos de un empresario más propio del Cuento de Navidad de Dickens, decimonónico, con chistera, puro y chófer, siguen muy presentes y patentes en el imaginario español. Sin embargo, el 50% de la población española declara haberse planteado alguna vez ser empresario, y ante la cuestión de si ser empresario es de izquierdas o de derechas, las opciones son prácticamente iguales (49% piensa que es de izquierdas, mientras el 50% de derechas). Por lo tanto, se puede observar que para el ciudadano español el mundo empresarial es una actividad neutra.

Otro dato que demuestra la carencia de cultura económica es que el 70% de los encuestados afirma que el problema de la inflación lo han creado los empresarios porque, además, no ven retorno a la sociedad de las ganancias generadas con la venta de sus productos. Asimismo, destaca la idea del encuetado que ve mal ser empresario, pero no así ser emprendedor (a la postre, lo mismo), pues este último concepto viene acompañado de un componente de realización personal, muy bien visto por el encuestado.

Con todo, hay un dato que aporta una luz extraordinaria a la figura del empresario, y es que, en la totalidad de las valoraciones recibidas, “la peor valoración de un empresario está muy por encima de la mejor valoración de un político”. Un dato para pensar.

Asimismo, Medina desgranó los posibles escenarios que podremos encontrar tras las próximas citas electorales, tanto municipales como autonómicas y generales.

Empresas y sindicatos

Tras las valoraciones demoscópicas, el turno de palabra e intervención pasó a Luis Pérez Capitán, Secretario de Estudios y Recursos de UGT. En su opinión, “la empresa y el empresario son muy necesarios”, pues sin ellos no hay empleo y, sin empleo, no hay trabajadores, a quienes se deben los sindicatos.

UGT tiene un doble papel en el mundo empresarial, destacó Pérez Capitán: “por un lado somos un agente social, presente en las negociaciones entre trabajadores y empresas”, y su objetivo es lograr un “equilibro de las condiciones de trabajo que se reclaman en las empresas donde sea posible”. Por otro lado, son un agente político, pues se presentan como “defensores del trabajador, no como partido político, pues en UGT tenemos buena relación con partidos de todos los colores”, destacó.

Marhuenda agradeció el carácter didáctico de la presentación de Pérez Capitán, y desgranó la forma en que otros países de nuestro entorno entienden el sindicalismo, un modelo que, en opinión de ambos interlocutores, sería interesante implantar en nuestro país.

Empresa y docencia

Los asistentes pudieron comentar los pormenores de la jornada en un café, tras el cual se reanudó el encuentro y tomó la palabra Ricardo Palomo, Decano y Catedrático de Finanzas en la Universidad CEU San Pablo. Tras agradecer la invitación al encuentro y la presencia de lo asistentes, este experto economista destacó las bondades del sector empresarial, desgranando que “sin empresarios no hay empresas; sin empresas no hay empleo; sin empleo no hay trabajadores, ni cotizaciones, ni impuestos ni salarios y, por tanto, no hay consumo ni crecimiento”.

Palomo quiso diferenciar entre empresa y empresario. El primer concepto es institucional, pero el segundo es la persona. En la universidad se quiere meter al empresario en el aula para que su actividad sea más didáctica, pues muchos alumnos podrían emprender, pero la sociedad muchas veces solapa esa vocación.

Palomo pasó a la mesa de diálogo con Marhuenda, no sin antes destacar la necesidad de cambiar el modelo universitario, haciéndolo más transversal, pasando de ser un modelo de conocimiento a ser un modelo de entorno. En el diálogo posterior se abordaron temas muy interesantes, como las criptomonedas, un modelo que según Palomo nación para ser independiente de bancos y países, pero que está avanzando hacia un control más detallado de cuánto dinero tiene el ciudadano, apartando de la circulación el dinero al portador.

Los empresarios y el Comercio

Se acercaba el final de la jornada, y llegó el turno de una ponencia muy interesante a cargo de Adolfo Díaz-Ambrona, Abogado del Estado y miembro de la Secretaría General de la Cámara de Comercio de España. Coincidió en su intervención en que “hay que sembrar en las universidades la semilla del emprendimiento”. En este sentido, destacó la figura del gestor administrativo como colaborador público privado para acercar a ciudadanos y administración pública, y destacó a la Cámara de Comercio como un instrumento de esa colaboración.

Díaz-Ambrona destacó a la empresa como “piedra angular del sistema económico actual”. Asimismo, se vio sorprendido al no entender cómo las instituciones públicas podían permitirse el lujo de criticar y atacar a las empresas y a los empresarios. No obstante, destacó le abogado del Estado, “las grandes empresas españolas son las mejores a nivel mundial”. Durante el diálogo con Francisco Marhuenda se destacó el proceso del arbitraje, un modelo que en España está aún en proceso de implantación. Cuando hay un problema, declaró Díaz-Ambrona, la primera opción suele ser el juzgado, lo que demuestra la confianza del empresario español en la Justicia. Sin embargo, “muchos procesos y situaciones podrían resolverse mediante el arbitraje, sin necesidad de acudir a un tribunal”, concluyó.

El último ponente de la jornada fue el catedrático de Economía Aplicada Juan Iranzo, que hizo un análisis de cómo está afectando negativamente a la situación actual el gran intervencionismo de instituciones públicas en la actividad económica y empresarial privada, creando graves problemas éticos y morales al aumentar sin medida alguna el déficit público. “El intervencionismo hace que el ciudadano pierda poder adquisitivo y, además, se pierde el valor diferencial de las empresas”, concluyó Iranzo.

Conclusión y cierre

Tras este breve diálogo, tomó de nuevo la palabra Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Los Colegios de Gestores Administrativos y del ICOGAM para recoger con breves titulares las tan multidisciplinares y didácticas ponencias y coloquios a los que pudieron asistir los invitados a este II Encuentro Empresarial. “Es una pena”, comenzó Santiago Ollero, “que el empresario tenga que ser defendido y homenajeado”. Agradeciendo la asistencia de los presentes, Fernando Santiago Ollero invitó a continuar participando en los diferentes encuentros y eventos organizados por el 90º aniversario de la fundación del ICOGAM, que verán su culmen en el mes de diciembre, con la celebración de los Premios San Cayetano, patrón de los gestores administrativos.