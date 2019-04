«Es imposible innovar si no eres emprendedor»

Es la máxima ejecutiva, desde hace menos de un año, de Cantabria Labs, la empresa que reinventó Juan Matji cuando se llamaba IFC Cantabria. Esta pyme, adscrita al programa Cre100do, acaba de entrar en el mercado francés tras adquirir la mayoría de ACM Laboratoire Dermatologique. Sus prioridades, la consolidación de su expansión y la transformación interna incidiendo en la transversalidad en el trabajo.

– ¿Qué balance hace de estos ocho meses?

– La experiencia ha sido verdaderamente muy positiva. Aunque asumir nuevas responsabilidades siempre acarrea dificultades, tenía bastante terreno allanado porque llevo mucho tiempo y haber rotado por distintas áreas me ha permitido tener un alto conocimiento de toda la organización y de su trabajo.

– ¿Qué es lo que más quebraderos de cabeza le ha producido?

– No lo definiría como tal. Lo que más me ha ocupado y llenado mi mente ha sido el reto de impulsar un cambio de mentalidad, dando un pasito más hacia un modo de hacer transversal tanto dentro de los distintas departamentos como en todas las compañías del grupo.

– ¿Ha detectado dificultades especiales para desarrollar su labor por ser mujer?

– No. Haber empezado desde muy abajo y haber llegado a ser CEO es algo que jamás me había planteado. Pone de manifiesto que dentro de Cantabria Labs se impulsa el talento y se fomenta la promoción interna, con independencia de que seas hombre o mujer. Y más allá de nuestra empresa, no he tenido dificultades añadidas.

– ¿Por qué están reestructurando internamente la empresa?

– Nos estamos reorganizando. Y subrayo el nos porque cuando implantas o tratas de impulsar un cambio cultural, no sólo tienes que ser el motor, sino parte del mismo.

– ¿Cómo debe ser un equipo de trabajo ?

– Muy generoso, dinámico, ágil y abierto. Todos han de ser plurales, es decir multiculturales, diversos y complementarios.

– La suya es mediana en cuanto a empleo, pero pequeña en facturación. ¿Por qué cuesta tanto el crecimiento de las pymes?

– Nuestra masa salarial se ha incrementado porque estamos montando una nueva fábrica y nos estamos preparando para crecer todavía mas. Ese acondicionamiento y la articulación de nuevas estructuras también requieren más personal. Una plantilla que luego se reequilibra para obtener una mayor eficiencia en todo.

– ¿Cómo les fue 2018?

– Se han producido muchos cambios y, pese a las prevenciones iniciales, el equipo los está asimilando muy bien y con mucha ilusión ante la expectativa de crecimiento.

– ¿Qué margen de crecimiento tienen aún en el mercado español?

– Bastante. La nuestra es la número uno en prescripción dermatológica, pero aún quedan áreas que no cubrimos y que aspiramos a trabajar. También estamos de expansión en la farmacia, tanto en presencia como en nuevas especialidades.

– Por fin, han conseguido entrar en el mercado francés, una de sus grandes aspiraciones. ¿No había otra forma de hacerlo más que comprando?

– Quizá haya sido la única. Llevábamos muchos años pateándonos ese entorno y llegamos a la conclusión de que era la mejor vía. Además, hemos encontrado el socio adecuado, ACM Laboratoire Dermatologique, no sólo por su productos, sino también por sus profesionales y sus directivos.

– ¿Qué plan de marcas tienen allí?

– Desarrollar y potenciar todo su portfolio y analizar si se pueden plantear nuevos productos con y sin nuestros ingredientes, e incorporar algunas de nuestras referencias si tienen cabida.

– Ahora, ¿a qué país están mirando?

– El objetivo de éste y del próximo año es el de la consolidación. Estamos en 80 países y tenemos filiales jóvenes como Stangest (especializada en «healthcare» veterinaria), México y China. Y debemos cuidar mucho los mercados más maduros.

– ¿La entrada en el «healthcare» de las mascotas significa que han hecho de la diversificación su objetivo estratégico?

– Es uno de ellos. No cabe ninguna duda.

– ¿Por qué innovación y emprendimiento son para usted un concepto único?

– Es imposible innovar si no eres proactivo.

– ¿Qué esperan del acuerdo con el Instituto de Tecnología de Massachusetts ?

– Esperamos aprender metodologías y formas de hacer de entornos donde la innovación es excelente y desarrollar productos concretos. Pero sólo captar esos intangibles sería un gran logro para nosotros.

– Uno de los hitos de este año ha sido una nueva tecnología patentada para la protección de la piel contra la polución.

– Está basada en el extracto de la Deschampsia antárctica. Una planta gramínea que crece en la Antártida y que, a partir de su extracto, hemos demostrado que tiene propiedades protectoras contra las agresiones ambientales.