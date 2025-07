La OCU denuncia a cinco empresas de coches de alquiler ante Consumo por falta de transparencia y prácticas abusivas

Con el inicio de la temporada de vacaciones, se dispara el número de usuarios que recurren a empresas de coches de alquiler para desplazarse durante sus días de descanso. Sin embargo, lo que para muchos comienza como una solución cómoda y flexible para viajar, pronto puede convertirse en una fuente de frustración. Cada vez más clientes denuncian la falta de transparencia y las prácticas abusivas de algunas compañías del sector. Precisamente por ello, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las compañías de alquiler de coches Centauro, Europcar, Goldcar, Hertz y Sixt ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo, a la que reclama una investigación urgente y la imposición de sanciones contundentes.

"La falta de transparencia se observa desde un principio, durante el proceso de reserva online: las condiciones completas de contratación no se facilitan hasta la misma firma del contrato en la oficina, con la entrega de las llaves, lo que impide al cliente una valoración reflexiva, incluso comprensiva si el contrato no se ofrece en el idioma del consumidor", explica la OCU.

Además, la OCU señala que la información ofrecida no es clara, ya que el seguro que se ofrece suele ser, por defecto, el que incluye la cobertura premium —la más cara—, siendo difícil encontrar la opción más básica; no se detalla el precio aplicado al carburante en caso de tener que completar el depósito ni la ubicación de las gasolineras más cercanas; no queda claro cuándo se devolverá la fianza entregada para cubrir posibles costes adicionales, cuyo importe, además, suele ser desproporcionado; y tampoco se especifica sobre qué cantidad se aplica el porcentaje de recargo por recoger el vehículo en el aeropuerto.

Otra irregularidad observada por la OCU en varias compañías es la obligación del usuario para proporcionar datos personales antes de recibir información básica sobre el alquiler. "Esta práctica contraviene la normativa de protección de datos y transparencia, al tiempo que vulnera sus derechos como consumidor, al tener que otorgar su consentimiento sin que tener la seguridad de que se hace un uso adecuado de sus datos personales", apunta.

Asimismo, la OCU denuncia la presencia de cláusulas "claramente abusivas" en los contratos de alquiler de coches, entre ellas el cobro desproporcionado por elementos que deberían estar incluidos por razones de seguridad y por exigencia legal, como las sillas infantiles o las cadenas para nieve. También "resultan inaceptables cargos como el del conductor adicional o la gestión de multas, una práctica que ha sido reiteradamente cuestionada por los tribunales".

Pero para la OCU lo más grave es el claro desequilibrio en la valoración de posibles daños al vehículo, siempre en perjuicio del consumidor, a quien se intenta responsabilizar por desperfectos no detectados en el momento de la entrega —incluso si son invisibles—, e incluso se le exige el pago por supuestos daños causados por robos o actos vandálicos sin aportar prueba ni justificación.

A ello se suma el uso de matrices de daños infladas que incrementan artificialmente el coste de las reparaciones. Y la lista de abusos no termina ahí: también se incluyen limitaciones a la responsabilidad civil de la empresa, imposiciones de jurisdicción extranjera y cláusulas que eximen a la compañía de toda obligación en casos de supuesta fuerza mayor, entre otros ejemplos.