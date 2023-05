Esta es la nueva forma de registro online de Bizum

Establecer una contraseña para nuestras redes sociales, para las aplicaciones de banca online o simplemente para el correo electrónico del trabajo, no es nada fácil, ya que esta debe ser lo suficientemente segura para evitar ser víctimas de alguna estafa y que además no nos cueste demasiado esfuerzo poder memorizarla. Ante este escenario, no es de extrañar que se tenga una gran variedad de claves secretas para cada uno de los servicios y aplicaciones que utilicemos, haciendo que en ocasiones, las olvidemos. Por ello, para que se puedan unificar los accesos de forma segura, desde la plataforma de Bizum lanzan el identificador digital.

Pero, ¿qué es un identificador digital? Esto es un sistema de acceso "único e intransferible" a una plataforma compuesto por nombre de usuario y contraseña, el cuál se consigue rellenando un formulario de registro previo.

El identificador digital de Bizum es el nuevo servicio lanzado por esta plataforma de pagos inmediatos, en el que el usuario se podrá registrar e identificar en los diferentes sitios web de forma "muy sencilla", sin tener que rellenar todos los datos o inventarse cada vez nuevas contraseñas.

Para poder registrarse en el identificador digital de Bizum solo será necesario el número de teléfono así como la aplicación de nuestra entidad financiera. "Desde Bizum solo se proporcionará la información estrictamente necesaria para el registro o la identificación en el sitio web. Así, no tendrás que rellenar todos tus datos una y otra vez con cada nuevo login o compra online", explican desde la aplicación de pagos inmediatos.

¿Cómo se puede utilizar?

El usuario deberá acceder al sitio web "adherido" que desee y después seleccionar la opción de identificación con Bizum. Tras la selección se deberá introducir el número de teléfono y confirmar el acceso a través de la notificación que aparecerá en la aplicación bancaria. Y así, se podrá entrar en la cuenta en cuestión sin necesidad de rellenar ninguna información adicional.

Este nuevo servicio no solo facilita a los usuarios el proceso de registrarse, de identificarse y de compra online, sino que también les proporcionará una mayor privacidad y seguridad al compartir datos "estrictamente necesarios". En esta línea, desde Bizum explican que este servicio "te permitirá gestionar los permisos que hayas otorgado a otras empresas sobre tu información personal, pudiendo ver dónde te has registrado y editar o eliminar dicho consentimiento según tus necesidades o preferencias".

Ventajas para los comercios que utilicen este nuevo servicio