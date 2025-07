Estas son las cuatro razones por las que el organismo te podría quitar la baja

Pedir una baja médica por enfermedad o accidente no es raro en la vida laboral de cualquier persona. En España, miles de trabajadores la solicitan cada año para recuperarse adecuadamente. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que este derecho no es incondicional: hay situaciones muy concretas en las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede dar por finalizada una baja médica de manera anticipada.

No basta con encontrarse mal: el sistema exige responsabilidad, compromiso con la recuperación y cumplimiento de ciertas obligaciones. Así lo establece el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, que contempla cuatro supuestos específicos en los que un trabajador puede recibir el alta médica forzosa, aunque no esté completamente restablecido. Estas son las situaciones que debes evitar si no quieres que te retiren la prestación antes de tiempo.

1. Interrumpir el tratamiento sin motivos médicos válidos

Uno de los pilares de cualquier recuperación es seguir el tratamiento prescrito por el facultativo. Si el profesional sanitario indica que debes someterte a un proceso de rehabilitación, tomar medicación o acudir a terapia, no es opcional.

Abandonar el tratamiento sin una razón médica que lo justifique equivale a desentenderse del proceso de curación. En ese caso, el INSS puede interpretar que no existe voluntad de mejorar, y suspender tanto la baja como el subsidio asociado. Por lo que si el médico te pauta algo, cúmplelo o justifica por qué no puedes hacerlo con una segunda opinión médica.

2. Obtener la baja simulando una dolencia

No hay margen de tolerancia ante el engaño. Solicitar una baja sin estar realmente incapacitado es una infracción grave. Fingir síntomas, exagerar lesiones o inventarse enfermedades para ausentarse del trabajo es una forma de fraude que no solo conlleva el fin inmediato de la baja, sino también posibles consecuencias legales.

El INSS, junto a los servicios de inspección médica, cuenta con protocolos y herramientas para detectar este tipo de prácticas. La conclusión es clara, pues si no estás enfermo, no tienes derecho a una baja, y si falseas la situación, puedes verte en serios problemas.

3. Realizar cualquier trabajo durante la baja, aunque sea sin cobrar

Estar de baja implica una limitación funcional que impide el desarrollo de la actividad laboral habitual. Por tanto, llevar a cabo cualquier tipo de trabajo, ya sea por cuenta ajena, propia o de manera voluntaria, puede ser motivo suficiente para que se te dé de alta de inmediato.

No importa si no cobras por ello o si lo haces desde casa, si estás desarrollando una actividad que pone en duda tu incapacidad para trabajar, el organismo puede considerar que ya estás en condiciones de reincorporarte.

Además, según el tipo de tarea, podrías agravar tu estado de salud o interferir en tu recuperación. En definitiva, si estás de baja, céntrate en recuperarte.

4. No presentarse a las revisiones médicas obligatorias

Durante una baja, las revisiones médicas programadas son fundamentales. En ellas, los profesionales evalúan tu estado de salud y deciden si procede mantener la incapacidad o no.

Faltar a una revisión sin causa justificada puede interpretarse como desinterés por tu recuperación y puede suponer el alta médica automática. Si no puedes acudir a una cita por un motivo razonable (como una urgencia o una complicación médica), es imprescindible comunicarlo y presentar la documentación necesaria. Ignorar estas convocatorias es arriesgarse a perder el derecho a seguir de baja, incluso aunque sigas sintiéndote mal.

¿Qué significa esto para ti como trabajador?

La baja médica no es solo un reconocimiento del estado de salud de una persona, sino también un acuerdo de responsabilidad mutua entre el paciente y el sistema. El INSS protege al trabajador enfermo, pero también exige que este colabore activamente en su recuperación y respete las condiciones legales establecidas.

Si te encuentras de baja, asegúrate de:

Seguir las indicaciones médicas al pie de la letra.

Ser honesto sobre tu situación clínica.

No realizar ningún tipo de actividad laboral.

Acudir a todas las citas médicas programadas.

Cumplir con estas pautas no solo garantiza que mantendrás tu derecho a la incapacidad temporal, sino que también refuerza la confianza en un sistema que busca proteger a quienes realmente lo necesitan.