Más de tres millones de autónomos miran con lupa las propuestas de los partidos que afectan directamente a su colectivo. Son muchos votos y los partidos políticos lo saben, por lo que han decidido mimar especialmente su programa en este apartado. Estas son sus propuestas, que llevarán a cabo si ganan las elecciones del 10 de noviembre.

PSOE. El partido de Pedro Sánchez promete que los autónomos tendrán una cotización de acuerdo con los ingresos reales, con una ampliación de la protección social sobre enfermedad, desempleo y jubilación. También quiere extender de forma gradual los derechos laborales de estos trabajadores hasta equipararlos a los empleados por cuenta ajena. Pretende crear un Consejo del Trabajo Autónomo para garantizar la participación de los profesionales autónomos en la creación de las políticas públicas que les conciernan. También advierten que lucharán contra los falsos autónomos. A largo plazo, quieren poner en marcha el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo 2030.

PP. El partido que preside Pablo Casado ampliará 12 meses más la Tarifa Plana ya vigente, hasta los tres años, y la extenderá a parados de larga duración, mayores de 52 años, menores de 30 años y personas en estado de vulnerabilidad social, con discapacidad o víctimas de violencia de género. Aprobará una cuota reducida para los autónomos que tengan ingresos inferiores al SMI, ampliará la jubilación activa del 100% a todos los autónomos, activará medidas de conciliación laboral y familiar y fomentará la participación de los trabajadores por cuenta propia en el Consejo Económico y Social.

Podemos. La formación de Pablo Iglesias promete liberar del pago del IVA de las facturas que aún no se hayan cobrado; establecerá cuotas justas adaptadas a los ingresos reales, ya que en el modelo actual hay desajustes entre los ingresos obtenidos y sus cotizaciones sociales, que perjudican, sobre todo, a los de menores ingresos y activará un procedimiento de reestructuración y cancelación de deudas. También retomarán su lucha contra los falsos autónomos y mejorará las condiciones para el acceso a la pensión, que podrá cobrarse antes de los 65 años.

Ciudadanos. Para el partido de Albert Rivera, los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas y establecerá el mismo derecho a paro y prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena. Su intención es ampliar la tarifa plana dos años más para los nuevos autónomos y proponer que los autónomos societarios que gestionan una pyme también puedan beneficiarse de esta medida. Asimismo, eliminarán el pago del IVA de las facturas que aún no hayan cobrado y, si se superan los 60 días de impago, podrán solicitar a la Agencia Tributaria que reclamen al deudor el pago del IVA por esas facturas impagadas. También quieren eliminar la cuota durante dos años tras el nacimiento de hijos y para los que no alcancen el salario mínimo. Los autónomos podrán seguir realizando su actividad y recibir el 100% de la pensión de jubilación, contraten o no a un trabajador por cuenta ajena.

VOX. La formación de Santiago Abascal propone una rebaja generalizada en las cotizaciones, en todos los tramos, y una cuota progresiva desde 50 euros en función de los ingresos para todo el colectivo, no solo para las nuevas altas, y una cuota cero para los autónomos que no lleguen al salario mínimo. También hará una bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.