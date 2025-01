Esto es lo que debes hacer si tu empresa no te avisa a final de año de los días de vacaciones que te quedan por disfrutar

El 2025 ya está aquí, y muchas personas comienzan a planear ya cuáles serán sus vacaciones de cara a este nuevo año. Gran parte de la población activa en España trabaja por cuenta ajena, por lo que deben llegar a un acuerdo con sus empresas a la hora de elegir los días de vacaciones que deben disfrutar cada año. Tanto la Constitución Española como el Estatuto de los Trabajadores recogen que cualquier trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones, y esto es lo que debes hacer si todavía tienes algún día pendiente de años anteriores.

El artículo 40.2 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 30 días naturales de vacaciones al año, o lo que es lo mismo, de 22 días laborables. Esto dependerá de la forma que tenga cada empresa de gestionar las mismas.

Vacaciones de verano en Vigo

Lo más habitual es que, los trabajadores suelan emplear la mayoría de estos días para irse de vacaciones en verano o Navidad. Asimismo, la Semana Santa es otra de esas fechas marcadas en rojo en el calendario por muchos españoles a la hora de elegir vacaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones los trabajadores no agotan todos sus días de vacaciones antes de que finalice el año natural. Esto no significa que deba renunciar a ellos, ya que las vacaciones no pueden considerarse perdidas por no haber sido disfrutadas dentro del correspondiente año natural.

¿Qué tengo que hacer para no perder las vacaciones no disfrutadas en 2025?

En ocasiones, muchos trabajadores dan la bienvenida al nuevo año sin haber disfrutado todos los días de vacaciones que había generado en los doce meses anteriores. Es muy habitual que, además de aprovechar los periodos de verano y navidad para gastar gran parte de las vacaciones, muchas personas decidan guardarse también unos días sueltos para tratar de aprovechar algún puente o atender algún compromiso.

Al coger días sueltos de vacaciones, es muy normal que muchos trabajadores terminen el año con algún día pendiente de disfrutar. Por ello, las empresas deben ser conocedoras de la situación de cada uno de sus empleados para informarles en el caso de que tengan algún día de vacaciones pendiente. Si esto sucede, la empresa debe instar a sus trabajadores a que disfruten de estos días antes de que finalice el año. De lo contrario, deberán permitirles disfrutar de las mismas al año siguiente, aunque los trabajadores también pueden exigir a la empresa cobrar estos días.

¿Puede pagarme mi empresa las vacaciones no disfrutadas en un año?

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores determina que “el periodo de vacaciones anuales retribuidas será el pactado en convenio colectivo o contrato individual” de cada trabajador, y destaca que éste “no es sustituible por compensación económica”. Sin embargo, la empresa debe demostrar haber ofrecido al trabajador la posibilidad de disfrutar de las vacaciones pendientes. De no ser así, éste podrá exigir el pago de las mismas al no tener la posibilidad de disfrutar de las mismas. Además, todo trabajador tiene derecho a reclamar una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas una vez finalice su relación laboral con la empresa, tal y como determinó el Tribunal Supremo en septiembre del pasado año 2022.