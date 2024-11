Esto es lo que tiene que hacer para ahorrar de forma inteligente: la clave está en la planificación

Ahorrar no es tarea fácil, más si tenemos en cuenta los precios de hoy en día. No hace falta referirse a un sector concreto, son muchos los que han subido, aunque la cesta de la compra o la vivienda son dos de los aspectos que más preocupan a los españoles. La realidad es que las últimas mejoras salariales, dispuestas para mejorar la renta de las familias, no han servido para mucho, pues gran parte de ese dinero se ha perdido por culpa de la inflación.

Ante esta situación, muchos ciudadanos optan por tener un “pequeño colchón” económico que les ayude en caso de imprevistos. Para ahorrar lo máximo posible es primordial controlar nuestros gastos, por ejemplo, elaborando un presupuesto mensual detallado que incluya tanto nuestros ingresos como nuestros gastos, que pueden clasificarse en fijos obligatorios (como la hipoteca), variables necesarias y discrecionales.

Aunque los gastos fijos parecen inamovibles, es cierto que en ocasiones se pueden “optimizar” comparando los distintos servicios, coberturas, tarifas y precios de distintas compañías de luz o de agua para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades, explican desde el blog de Finanzas para Todos.

Al igual que nuestro presupuesto, también podemos planificar las compras de supermercado con un truco muy simple: hacer una lista con lo que realmente necesitamos antes de ir a comprar para evitar caer en gastos innecesarios. También podemos aprovechar las ofertas y descuentos, tanto en la cesta de la compra como en otros establecimientos, ya que muchos ofrecen códigos de descuento o cupones para usar en compras posteriores.

A pesar de los descuentos, no hay que caer en compras impulsivas solo porque el precio sea más bajo. Antes de lanzarse hay que valorar si es algo que realmente necesitamos o si es solo un capricho pasajero. Si lo vas a pagar con tarjeta de crédito se debe usar solo para emergencias o compras planificadas.

Si has llegado hasta aquí, pero buscas un método de ahorro concreto, la regla del 50/30/20 es una de las técnicas más populares. Se basa en destinar el 50% de nuestros ingresos a necesidades básicas (vivienda o alimentación), el 30% a gastos personales (entretenimiento y compras no esenciales) y el 20% al ahorro. Cuando nos ingresen nuestra nómina podemos calcular estos porcentajes fácilmente y así saber que vamos a ahorrar sí o sí.