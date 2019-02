Estos son los principales cambios que introduce la nueva ley hipotecaria

El banco paga los gastos de notaría y registro

Desahucios: más margen para el impago

También elimina las cláusula suelo y amplía el margen para iniciar un desahucio en caso de impago. A partir de la entrada en vigor la nueva ley, las cuotas no pagadas ascienden a 12 o el equivalente al 3% del importe del préstamo en la primera mitad del crédito. En la segunda mitad de la hipoteca, el número de cuotas impagadas asciende a 15 o el 7% del préstamo. No obstante, los embargos que se encuentren suspendidos o pendientes de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quedarán fuera del alcance de la nueva normativa, que no garantiza la prohibición del desalojo a colectivos sociales vulnerables que no dispongan de otra opción donde hospedarse.