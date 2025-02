Estos son los regalos que ofrecen los bancos para hacerse con su nómina

Las nóminas son uno de los productos financieros más solicitados, y es que "los bancos están siempre a la búsqueda de propuestas atractivas para atraer y fidelizar nuevos clientes", explican desde el Banco de España (BdE). Esto se debe a que la elección de la entidad financiera donde se domicilie la nómina tendrá un impacto significativo en esta. Desde ese momento se iniciará una relación duradera con el banco y, además de la cuenta nómina, también vendrán los recibos domiciliados y las tarjetas o incluso otros productos financieros como un préstamo personal o hipoteca.

Todas las entidades financieras ofrecen este tipo de productos, por ello, cada una de ellas realizan diferentes campañas como prometer dinero o hacer regalos para captar clientes y domiciliar sus nóminas o recibos. En este sentido, desde HelpMyCash comparten las promociones bancarias a cambio de domiciliar la nómina y los recibos que existen en febrero de 2025.

Hasta 720 euros con BBVA

Aquellos que abran en esta entidad una cuenta online sin comisiones y domicilien al menos un recibo de luz, gas, teléfono o Internet podrán conseguir 720 euros al año sin necesidad de domiciliar su nómina.

Uno de los principales requisitos es mantener un saldo de 400 euros en la cuenta durante un año, y desde BBVA devuelven a su cliente la suma de todos los recibos que vaya pagando con un máximo de 60 euros brutos al mes (48,60 euros netos). Puede conseguir hasta 720 euros brutos en un año, es decir, 583,20 euros netos. Esta promoción está disponible hasta el 31 de marzo de 2025.

Asimismo, en esta entidad también ofrecen 400 euros brutos –324 netos– de regalo por abrir una cuenta nómina sin comisiones y domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros. Es necesario una permanencia de 12 meses y la oferta también estará disponible hasta finales de marzo.

Un iPhone 16 en Banco Santander

La entidad financiera ofrece un renting de 36 meses de un iPhone 16 o iPhone 16 Pro por cero euros al mes. Para ello, será necesario abrir una cuenta online sin comisiones y apuntarse a la promoción; domiciliar la nómina o pensión –mínimo de 1.200 euros si se quiere el iPhone 16 o de 2.500 euros si se quiere el Pro–; domiciliar dos recibos mensuales; activar Bizum;, y realizar una compra al mes con la tarjeta de crédito o tener un saldo en la cuenta de 1.000 euros. Esta promoción está disponible hasta el 15 de febrero.

200 euros con ING

Desde ING ofrecen 200 euros de regalo por abrir una cuenta nómina sin comisiones y domiciliar ingresos de, al menos, 700 euros, manteniéndolos durante seis meses. Esta oferta para nuevos clientes está disponible hasta el 28 de febrero.

En Banco Sabadell 300 euros de regalo

Esta entidad financiera ofrece 300 euros brutos de regalo si se domicilia una nómina de, al menos, 1.000 euros –con una permanencia de un año– y si, además, se activa Bizum. Esta oferta para nuevos clientes está disponible hasta el 28 de febrero.

Deutsche Bank ofrece hasta 360 euros

Una persona podrá llevarse 30 euros netos al mes durante un año (hasta 360 euros netos en total) si domicilia una nómina, pensión o prestación del SEPE de al menos 2.000 euros en este banco. No existe una permanencia, si un mes no se reciben ingresos, ese mes la entidad no dará el incentivo. Esta promoción estará disponible para nuevos clientes hasta el 31 de marzo.

Hasta 370 euros de regalo en Abanca

En Abanca también ofrecen un regalo por domiciliar ingresos. Si es de, al menos, 1.200 euros, una persona se llevará 300 euros netos –370 euros brutos)–; mientras que si es de entre 800 y 1.200 euros, se llevará 150 euros netos. Es necesaria una permanencia de dos años y la promoción finaliza el 30 de abril.

En Unicaja regalan hasta 630 euros

La entidad ha lanzado dos promociones que, si se combinan, el cliente puede llevarse hasta 630 euros brutos:



450 euros brutos (364,50 euros netos) si se domicilia una nómina o pensión igual o superior a 2.000 euros o 200 euros brutos (162 euros netos) si los ingresos son de entre 800 y 1.999 euros. Será obligatorio activar Bizum para conseguir la bonificación

(364,50 euros netos) si se domicilia una nómina o pensión igual o superior a 2.000 euros o si los ingresos son de entre 800 y 1.999 euros. Será obligatorio activar Bizum para conseguir la bonificación Hasta 180 euros brutos si se domicilia al menos un recibo. La entidad le devuelve a su cliente el importe de los recibos de agua, luz, gas y telecomunicaciones con un máximo de 15 euros brutos al mes (12,15 euros netos) durante un año.

Hasta 600 euros en Kutxabank

Es necesaria una permanencia de dos años y la promoción finalizará el 31 de julio.

Si se domicilia una nómina igual o superior a 800 euros, el nuevo cliente podrá llevarse un bono de 300 euros canjeable en Kutxabankstore –plataforma virtual en la que puedes comprar portátiles, smartphones, aspiradoras, etc.–.

Este bono será de 600 euros si la nómina es igual o superior a 2.500 euros. Es obligatorio mantener un saldo mínimo en la cuenta de 250 euros y una permanencia de tres años –para jóvenes de hasta 30 años el compromiso de permanencia es de 12 meses si escogen el bono de 300 euros–. Esta promoción estará disponible hasta el 30 de junio.

En Imagin hasta 250 euros de regalo

Si la nómina va de los 900 a los 1.499 euros, el banco regala a clientes nuevos o actuales que no tengan su nómina domiciliada en Imagin una bonificación de 150 euros netos. Si la nómina supera los 1.500 euros, se llevarán 250 euros netos. Será necesaria una permanencia de 4 años.

250 euros o una TV Samsung de regalo en CaixaBank

Las personas que domicilien una nómina en CaixaBank –así como tres recibos al trimestre– y hagan tres compras con tarjeta cada tres meses, pueden escoger uno de estos tres regalos:

Ingreso de 250 euros netos en su cuenta si domicilian una nómina de 1.500 euros al mes.

en su cuenta si domicilian una nómina de 1.500 euros al mes. Televisor Samsung de 50 pulgadas si domicilian una nómina de 2.500 euros al mes.

si domicilian una nómina de 2.500 euros al mes. Cupón de 400 euros para gastar en Facilitea si domicilian una nómina de 2.500 euros al mes.

Será necesaria una permanencia de 4 años y la promoción estará disponible hasta el 28 de febrero.

60 euros de regalo en Openbank

Los que abran una cuenta corriente sin comisiones en este banco y hagan un ingreso de, al menos, 300 euros podrán llevarse 60 euros netos. Se tendrá que mantener este dinero hasta el 14 de agosto de 2025 y la promoción estará disponible hasta el próximo 14 de febrero.

Cajamar regala hasta 500 euros

Si se domicilia una nómina de entre 1.200 y 2.499 euros, el cliente se llevará 200 euros brutos de regalo. Si la nómina oscila entre 2.500 y 3.999 euros, el incentivo sube a 300 euros brutos. Y si la nómina es igual o superior a 4.000 euros, se llevará 500 euros brutos. Será necesaria una permanencia de 3 años y la promoción estará disponible hasta el 30 de abril.

"Cuando vayas a domiciliar, no te fijes sólo en el “regalo”: sopesa la oferta en su conjunto", sentencian desde el BdE.