El exoesqueleto ‘made in Barcelona’ que ayuda a caminar y promete democratizar el acceso a la rehabilitación robótica

No todo son telecomunicaciones, videojuegos, metaverso o computación en la nube en el Mobile World Congress 2023. El mayor congreso tecnológico del mundo ha vuelto un año más a Barcelona y también ha dejado hueco en sus pabellones a los avances sanitarios, entre los que destaca el exoesqueleto Able, un segundo esqueleto electrónico que permite a las personas con problemas de movilidad volver a ponerse en pie, caminar y sentarse.

Aunque no es el primero en llegar al mercado, este exoesqueleto ‘made in Barcelona’ desarrollado por la start-up Able Human Motion promete ser el más ligero, fácil de usar y accesible del mundo. Además, viene junto con Able Care, una aplicación móvil en la nube para una terapia personalizada y basada en datos.

Entre sus características destaca su patrón de marcha natural, realizando pasos naturales y minimizando los movimientos compensatorios; su capacidad para ofrecer niveles variables de asistencia, es decir, los médicos pueden ajustar la cantidad de apoyo proporcionado en cada articulación; también brinda respaldo adicional para aquellos usuarios con control de tronco para abajo; tiene modo de control automático, en el que los pasos se inician desplazando el peso hacia delante, pero también modo manual, para que el terapeuta pueda decidir cuándo iniciar los pasos; y es más económico, permitiendo el acceso generalizado de los pacientes a rehabilitación robótica.

El exoesqueleto Able está destinado a permitir que las personas con lesiones de la médula espinal en los niveles de C7 a L5 realicen funciones ambulatorias en instituciones de rehabilitación bajo la supervisión de un terapeuta capacitado. Según explica la compañía desarrolladora, puede ser utilizado por personas con un peso de hasta 100 kg y una altura entre 150 y 190 cm, pero en todos los casos deben ser mayores de 18 años.

José López, director ejecutivo del Centro Europeo de Neurociencias, señala que “Able ofrece algo único: más clínicas y pacientes se beneficiarán del uso de un exoesqueleto. Esto revolucionará y democratizará las rehabilitaciones”. Desde el punto de vista de los usuarios, Kevin Lao, paciente con lesión medular a nivel C6, explica que Able le ha permitido volver a sentirse libre para moverse, algo muy importante para las personas con discapacidad tanto física como mental. Por su parte, Mónica Ridao, paciente con una lesión medular a nivel T6, expresa que levantarse y verse a sí misma caminando otra vez y hablando a la gente cara cara ha significado mucho para ella.

Según detalla la propia compañía, este exoesqueleto incorpora las últimas tecnologías en robótica, motores eléctricos, electrónica de potencia, fabricación y conectividad inalámbrica para maximizar la autonomía del paciente y favorecer la neurorrehabilitación. Ha sido probado por 130 pacientes parapléjicos (+250.000 pasos) y validado por instituciones clínicas líderes (Institut Guttmann, Heidelberg Univ Hospital).

El dispositivo aún no está disponible comercialmente, ya que está pendiente de obtener el marcado CE, que constituye la prueba de que el producto se ha evaluado y cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente que exige la Unión Europea. No obstante, Able Human Motion espera que su lanzamiento en el mercado europeo se produzca durante los primeros meses de este 2023. De hecho, los usuarios de clínicas europeas ya pueden reservarlo y beneficiarse de un descuento exclusivo del 20% en el precio por compromiso anticipado.