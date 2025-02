Una experta en finanzas revela lo que debes hacer para dejar una buena herencia a tus hijos si no tienes ahorros

El hecho de decidir qué va a pasar con sus bienes y patrimonio una vez llegue el momento de abandonar esta vida, es una de las decisiones que más quebraderos de cabeza puede llegar a provocar a las personas. Para muchos españoles, es muy importante decidir quiénes serán los beneficiarios futuros de todos los ahorros que han conseguido generar en vida. La forma más habitual de hacerlo es a través del testamento, en el que el fallecido ha debido dejar previamente por escrito cómo quiere que se reparta su herencia.

Cabe destacar que, a la hora de aceptar una herencia en España, sus beneficiarios deben prestar mucha atención a la misma. En el caso de que exista algún tipo de deuda o responsabilidad económica, también tendrán que asumirla si deciden aceptar la herencia. A pesar de que cada vez son más las personas que deciden preparar un testamento para repartir su herencia, esta no es la única vía para poder dejar algo de dinero a tus hijos tras fallecer.

En España existe actualmente una opción para que las personas puedan dejar grandes cantidades de dinero a sus hijos a pesar de no contar con muchos ahorros en el momento de fallecer. Así explica Rocío Chipont en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok. Esta famosa experta en finanzas afirma que los seguros de vida “son una manera de dejar una herencia sin tener dinero”.

La mejor opción para dejar una buena herencia en España si no tienes capacidad de ahorro

Los seguros de vida son una buena forma de seguir cubriendo las necesidades de una familia cuando falta uno de los progenitores. Existen dos tipos de seguros de vida: “el que va vinculado a una hipoteca y el seguro de vida normal”, explica Rocío Chipont. Los seguros de vida vinculados a la hipoteca permiten que la parte asociada a la persona fallecida quede amortizada automáticamente tras su muerte. El otro tipo de seguro de vida te permitirá dejar en herencia el dinero que quieras a la persona o personas que decidas. Tal y como explica en el siguiente vídeo, los seguros de vida son para esta experta en finanzas, la mejor forma de dejar más dinero en herencia del que tienes ahorrado.

Estos seguros de vida se pueden contratar a través de cualquier aseguradora, y se utilizan cuando las personas aseguradas mueren. En estos casos, sus beneficiaros podrán recibir la cantidad que el asegurado decidiera antes de su muerte, a pesar de que no disponga de los ahorros personales para poder cumplir con ese pago. Para hacerlo más comprensible, esta experta pone un sencillo ejemplo: asegura que puedes llegar a dejar “hasta 50.000 euros en herencia” pagando únicamente “una cantidad de 6 euros al mes”. Simplemente deberás contratar el seguro de vida con una aseguradora, y ésta se hará cargo de pagar la cantidad que tu elijas a tus hijos, o beneficiarios designados cuando fallezcas. Esta experta en finanzas también destaca en el video que, “cuanto más dinero quieras asegurar, más alta será la cuota que debas pagar cada mes” a la aseguradora.

¿Cómo funcionan los seguros de vida en España?

Con la creación del Registro de Seguros de Vida el pasado año 2005, los seguros de vida comenzaron a quedar fuera de las herencias en nuestro país. Desde entonces, los seguros de vida no forman parte de la herencia en sí, ya que no están integrados como patrimonio de la persona asegurada. Las cuantías que se cobran con la muerte del asegurado no tienen por qué corresponder a sus herederos, ya que las recibirán las personas que estén incluidas como beneficiarios del seguro en el acuerdo contractual firmado con la aseguradora.

Además, el asegurado también puede decidir queen lugar de determinar personas concretas como beneficiarias del mismo. Actualmente,, según los datos de la encuesta publicada a finales del pasado año por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).