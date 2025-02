Soy abogada y así puedes hacer el testamento sin ir al notario: "Desde tu propia casa y con unos requisitos muy sencillos"

Redactar un testamento es un paso fundamental para asegurar que tus bienes sean distribuidos según tus deseos después de tu fallecimiento. Sin embargo, este proceso puede resultar complicado si no se cuenta con la información necesaria.

El testamento es un documento legal en el que se especifican las disposiciones sobre la distribución de los bienes, la designación de tutores para hijos menores, y otros aspectos relacionados con el patrimonio. Es fundamental que sea elaborado correctamente para evitar posibles disputas familiares o problemas legales.

A diferencia de otros trámites, el testamento no requiere obligatoriamente de la presencia de un notario. Una abogada de Tiktok (@Conlavenia_abogada) señala que existe un tipo de testamento que puede ser de gran ayuda, ya que puedes realizarlo desde la comodidad de tu casa: el testamento ológrafo.

¿Qué es un testamento ológrafo?

El testamento ológrafo, a diferencia de los testamentos abiertos o cerrados, no requiere de la presencia de un notario para su elaboración. En su lugar, la persona que realiza el testamento debe escribirlo a mano, firmarlo y poner la fecha.

Este tipo de documento puede ser el primero que realiza una persona, pero también puede hacerse aunque ya se haya completado uno previo en el notario. De hecho, este tipo de testamentos tiene como función principal actualizar testamentos existentes. También sirve para hacer cambios de última hora, expresando la voluntad de alterar lo decidido en el pasado.

Es la opción más viable para aquellos que disponen de bajos recursos económicos. Los trámites notariales suponen un gasto elevado y de esta manera es posible ahorrárselos. Sin embargo, abogados de prestigio alegan que los testamentos notariales son preferibles.

¿Qué validez tiene un testamento ológrafo?

El testamento ológrafo es una opción válida para aquellas personas que deseen realizar su testamento de forma sencilla y sin necesidad de recurrir a un notario. Sin embargo, es importante cumplir con los requisitos exigidos en España para que sea válido y se respeten las últimas voluntades del testador.

¿Cuáles son los requisitos del testamento ológrafo?

Para que un testamento ológrafo sea válido en España, se deben cumplir ciertos requisitos:

Sólo podrá otorgarse por personas mayores de edad: mayores de 18 años .

. Debe estar escrito íntegramente a mano , sin la ayuda de otra persona: tiene que ser legible.

, sin la ayuda de otra persona: tiene que ser legible. El testador tiene que firmarlo indicando día, mes y año en el que lo otorga : se aconseja formato día, mes y año (por ejemplo, 10 de febrero de 2025).

: se aconseja formato día, mes y año (por ejemplo, 10 de febrero de 2025). Si contiene tachaduras o enmiendas : el testador deberá salvarlas tras firmar el testamento.

: el testador deberá salvarlas tras firmar el testamento. Si el testador es extranjero: puede escribirlo en su idioma de nacimiento.

En caso de que el testamento ológrafo no cumpla con los requisitos establecidos en el Código Civil, no tendrá validez legal y se considerará nulo. En tal situación, no habrá un testamento válido que permita la distribución de los bienes del fallecido. Por lo tanto, se aplicará la figura de la sucesión intestada, ya que no existe un testamento válido que indique la última voluntad del testador.

¿Cuándo caduca el testamento ológrafo?

Hay que partir de la base de que los testamentos notariales no caducan nunca. En cambio, los ológrafos, aquellos que son hechos por el testador de su puño y letra sin que concurran testigos o un notario, caducan si en cinco años desde la muerte no se llevan ante notario.