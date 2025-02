¿Se heredan también los créditos personales?

La muerte es inevitable, y el fallecimiento de una persona trae consigo la llegada de la herencia. Esta es aquella masa patrimonial –conjunto de bienes, derechos y obligaciones– que se transmite desde su propietario a otros individuos considerados como legítimos herederos o aquellos que hayan sido designados por el testamento. Dinero, joyas, obras de arte o una casa son algunos de los muchos bienes que pueden heredarse.

No obstante, recibir una herencia también conlleva la transmisión de las deudas del fallecido a sus más allegados, puesto que estas no desaparecen, como es el caso de los créditos personales.

Estos créditos son aquellos productos que permiten financiar la adquisición de bienes duraderos y para su devolución cuenta como única garantía con la "personal", es decir, con la solvencia del prestatario y la de su avalista, en el caso de que lo tuviera. Por tanto, si este fallece, no podrá devolverlo a la entidad financiera y tendrán que asumir el pago sus herederos. Estas deudas "pasan a formar parte de la herencia y, por tanto, los herederos deben decidir si aceptan o rechazan la herencia", explica el Banco de España (BdE).

En el caso de que los herederos decidan aceptar la herencia, estos asumirán también los créditos que hubiera suscrito el fallecido, es decir, deberán responder a estas deudas con su patrimonio personal. Asimismo, existe la opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario, esta también supone la aceptación de la misma, aunque el heredero no deberá pagar aquellas deudas que sobrepasen el valor de lo heredado, por lo que no se comprometerá su patrimonio personal. Tras la aceptación de esta, ya no será posible renunciar a ella. Si nadie quisiese la herencia, el Estado se hará cargo de los créditos.

Sin embargo, si el fallecido hubiera suscrito un seguro de vida asociado a este préstamo, este cubriría la deuda y, por consiguiente, liberaría a los herederos de esta carga financiera.

El hecho de que exista un seguro "no implica que dejen de devengarse automáticamente los intereses pactados o que las entidades prestamistas cesen en la emisión de los recibos mensuales correspondientes", asevera el BdE. En este sentido, las cuotas de este crédito seguirán emitiéndose hasta que la compañía aseguradora haga efectivo el pago. Será en ese momento cuando se procederá a la amortización anticipada del préstamo.