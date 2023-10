Feijóo: «Sin una buena política fiscal España no atraerá inversiones"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inauguró ayer las segundas jornadas de la segunda edición Metafuturo, un evento sobre la sociedad del futuro organizada por Atresmedia y que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid. Una jornada que contó también con la participación de la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz y los alcaldes del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de Barcelona Jaume Collboni y de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros participantes.

La intervención del líder del PP estuvo marcada por la economía y finanzas, los retos y el futuro. Como primer punto Feijóo advirtió que «si España no lidera el proceso de cambio se quedará aislada como un país mediocre». Para evitar este escenario, apuntó el líder del PP, es necesario adelantarse con «reformas», con cambios que son «inaplazables» para mejorar la economía española. «Quedarnos de brazos cruzados no es una opción en ningún caso», añadió el líder del PP, que resaltó la importancia de hacer un buen diagnóstico «antes de tomar decisiones».

Por otro lado, Feijóo remarcó que «lejos del triunfalismo que experimenta el Gobierno en funciones de España, la situación de la economía española no es buena lo que significa que las cosas no se han hecho bien en el último lustro». Criticó que algunos aprovechen la teoría de los cisnes negros para justificar su «desatino». «La pandemia ha afectado a todos los países de la UE, lo cual no justifica que España esté a la cola de Europa en recuperar su Producto Interior Bruto. Achacar este mal dato a la pandemia es escurrir el bulto», sostuvo Feijóo. «La realidad es que en los últimos 5 años hemos retrocedido en la renta per cápita y hemos incrementado el número de personas que viven en el umbral de la pobreza. En 2018 la renta per cápita española era del 91% de la media de la UE, hoy es del 85%. Y somos el cuarto país de la UE con mayor población en riesgo de pobreza, tan solo nos gana Grecia, Bulgaria y Rumanía. El 26% de la población española está en riesgo de pobreza, más de 12 millones de ciudadanos», lamentó el líder del PP. Atribuyó estos datos a las políticas del Gobierno que, lo que han conseguido, apuntó Feijóo, es «traer más gasto improductivo, mucho déficit público, mucha deuda pública, muchas trabas, mucho intervencionismo, una política ecológica intervencionista, menos confianza, menos inversión extranjera y menos capacidad para atraer talento extranjero. En consecuencia o cambiamos o seguiremos en estos rankings que no deseamos».

En su intervención Feijóo propuso además siete palancas de crecimiento: Una política fiscal «adecuada», sin la cual España no atraerá inversiones, señaló. La segunda palanca, reformas estructurales que potencien los sectores productivos tradicionales, entre ellos el agroalimentario, para el cual se necesita un plan nacional de agua, «porque llevamos más de 20 años sin acometer infraestructuras imprescindibles», sostuvo el líder popular. La tercera palanca, una política energética basada en la «tecnología» y no en la «ideología», ya que en opinión de Feijóo, España cuenta con una política energética «bastante errática», y como consecuencia un precio de la luz un 21% más caro que la media europea. Como cuarta palanca mencionó la innovación y la digitalización, como quinta la política educativa y en este sentido apeló a la necesidad de adecuarla a los tiempos actuales, porque «España no puede ser el país con la mayor tasa de paro de Europa». Aludió además a la industria española a «la que no se puede abandonar» y por último mencionó los Fondos Europeos para que no se conviertan en un «gigantesco Plan E». Una serie de retos que, en opinión de Feijóo, «no podrán llevarse adelante en un país sustentado por aquellos que quieren acabar con el Estado», en clara alusión a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el acto de ayer organizado por Atresmedia también se debatió sobre inteligencia artificial y empleo, una mesa redonda en la que participaron la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ex secretario de Estado de para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, y el doctor en Ciencias Políticas, Víctor Lapuente. A la pregunta de cómo serán las empresas del futuro y si España va a perder empleo a causa de la IA, Díaz respondió que la palabra que mejor define esta situación es incertidumbre. «Una incertidumbre tecnológica que está provocando desasosiego a la población, por lo que la primera misión desde la Administración es dar tranquilidad», señaló la vicepresidenta. La clave está, añadió Díaz, en «dar formación desde las universidades para que los empleos del futuro sean más sostenibles y eficientes. La clave está en dar formación a las personas que van a salir de su trabajo hacia otro».

Díaz alabó el uso de la inteligencia artificial (IA) pero también dijo que debe ir acompañada de «derechos laborales y humanos». Hizo alusión a la IA ChatGPT y criticó que este sistema tenga subcontratado a trabajadores en Kenia a los que paga 2 dólares la hora. «La IA se puede usar para trabajar menos, mejor y aumentar la productividad», dijo Díaz quien apeló al diálogo social de sindicatos y empresarios para que formen partes de los diseños laborales y de los derechos laborales.

A la pregunta de si se está formando a los jóvenes en los empleos del futuro, Víctor Lapuente, lamentó la burocratización de la universidad pública y aludió a la necesidad de adaptarse a mecanismos de la universidad privada y conseguir aproximar las habilidades a las nuevas necesidades del mercado laboral.

En la mesa de debate también se abordó la regulación de la IA y en este aspecto Yolanda Díaz señaló que lo que «se está jugando es una bifurcación, elegir entre una sociedad tecnofeudalista, donde unos pocos controlan las empresas o una salida democrática, consensuada, con una regulación en la que se respeten los derechos de los trabajadores». En este punto aludió a la Ley Rider que trató de reforzar el estatus laboral de los repartidores de plataformas digitales.

José María Lassalle animó a ser más proactivos para que la IA siga desarrollándose, ya que, como advirtió, « o recurrimos a ella o colapsaremos».