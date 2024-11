Garamendi carga contra Díaz por su respuesta a la DANA: lamenta que anuncie permisos retribuidos sin pactar "a costa de empresas arruinadas"

En una concentración celebrada en Bilbao en solidaridad con las víctimas de las graves inundaciones que asolaron Valencia la semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado que no entiende que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, plantee "escudos sociales a coste de empresas arruinadas", haciendo referencia al anuncio sobre permisos retribuidos a los trabajadores afectados por la DANA que hizo la ministra, una medida que ya ha adelantado que no tendrá un plazo establecido de días.

Al terminar dicho acto, el presidente de la patronal se ha referido al anuncio de la ministra Díaz sobre la concesión de un permiso laboral retribuido del 100% del salario para los damnificados por la DANA que no puedan asistir a su puesto de trabajo por el cuidado de familiares, problemas de movilidad o imposibilidad de teletrabajo. En este sentido, ha admitido que no entiende a "la gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conocen", en referencia al permiso retribuido, añadiendo que "en el Covid podía tener sentido, pero ahora si no hay empresas, no hay nada".

Asimismo, ha reiterado que no se deben plantear "escudos sociales a costa de empresas que están arruinadas" solo por hacer política, además de incidir en que ahora lo que deben hacer es "ayudar como se pueda a toda la gente, a que se puedan reabrir de nuevo las empresas, ayudar a los trabajadores, pero, por favor, que se haga en conjunto".

Dada la delicada situación, Garamendi ha instado "a la clase política que deje de hacer política" con las inundaciones y que se centre en trabajar conjuntamente tanto para las empresas como para los trabajadores, además de pedir que las ayudas y medidas para empresas afectadas por las inundaciones no se limiten a las que tienen su sede en Valencia, sino que lleguen a todas las que estaban allí cuando se produjeron, como los transportistas.

El dirigente empresarial ha agradecido la colaboración del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para decidir las medidas a adoptar, como la línea de créditos del ICO; y también ha puesto como ejemplo de esa unidad que hoy hayan convocado concentraciones tanto CEOE como UGT y CCOO.

Permisos retribuidos sin plazos, según Díaz

Díaz ha avanzado este viernes que los permisos retribuidos que recibirán los trabajadores afectados por la DANA no tendrán un plazo establecido de días y atribuye esta decisión a que todavía no se sabe en qué fecha estarán operativas las vías de comunicación o la conectividad de los teléfonos móviles, circunstancias que pueden impedir a los ciudadanos a acudir a sus puestos de trabajo.

En declaraciones a TVE la ministra ha recordado que estos permisos serán no recuperables, es decir, que los trabajadores afectados por la DANA no tendrán que recuperar las horas o días en los que no hayan ido a trabajar. Estos permisos forman parte del "escudo laboral" que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo lunes y que tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre.