Ultimátum de Garamendi a Yolanda Díaz y sindicatos: "CEOE no hablará de horas si no se respetan los convenios vigentes"

Los empresarios tensan un poco la cuerda de la mesa de negociación de la reducción laboral, que empieza ya a pender de un hilo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lanzado un ultimátum a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a los sindicatos, CC OO y UGT, a los que ha espetado que la patronal "no va a hablar más de horas mientras no se diga que se van a respetar los convenios vigentes hasta su vencimiento", como "condición 'sine quo non'" para seguir negociando. En declaraciones a los medios, Garamendi ha exigido "respeto a los convenios, que tienen rango de ley y no tienen por qué ser invalidados por la política".

El líder de los empresarios ha reclamado respeto para los 4.500 convenios vigentes, que las partes firmaron a través del acuerdo nacional de convenios para tres años (2023, 2024 y 2025), por lo que ha reprochado a Díaz y sindicatos que "a mitad del partido se diga que ya no les vale, que ahora tienen al primo de 'Zumosol' y a ver si cambia todo". Un actitud que ha calificado como "una ruptura de confianza. Es increíble que de golpe y porrazo se quiera romper toda la negociación colectiva en España, que tiene rango legal y que está firmada por las empresas, por los sectores y por los trabajadores. Primero se tienen que cumplir los convenios y luego hablaremos de lo que haga falta".

El presidente de CEOE ha reiterado que no entiende por qué en una negociación "hay que poner plazos", porque "para empezar" hay que respetar los 4.500 convenios "firmados y vigentes". Por ello, ve como "una imposición" que se plantee que "los plazos corren. En una negociación no sé por qué tengo que tener plazos y por qué tengo que tener el final de partido tasado". También ha puesto en duda la verosimilitud de las propuestas puestas sobre la mesa, porque "lo que se nos está lanzando últimamente no tiene absolutamente ningún sentido".

Por otra parte, Garamendi se ha mostrado partidario de hablar del absentismo laboral, que ha considerado "un problema" que puede suponer, en lo que va de año, "del orden de 2.000 millones más de costes", una situación que "no sólo afecta al Estado, sino también a las empresas en cuanto a costes y organización del trabajo". Así, ha considerado que la propuesta lanzada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de que el trabajador pueda decidir volver al trabajo es un asunto que los empresarios deben tratar con "los sindicatos y la Seguridad Social", y ha recordado que en el acuerdo que la CEOE firmó en verano con los sindicatos y el Gobierno se dice que "hay que sentarse a hablar" sobre el absentismo laboral y "es lo que vamos a hacer".

Garamendi ha reconocido que es un tema "del que hay que hablar, como de otros tantos temas" pero que "hoy por hoy, que yo sepa, no hay ninguna ley, ni hay ninguna idea explícita". Tras recordar que la propuesta no es nueva -ya fue realizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que también planteó que en casos de enfermedades de larga duración podría ser interesante si los médicos recomiendan una incorporación gradual al mundo de la empresa- ha señalado que es por ahí por donde "hay que mirar la propuesta, de esa manera", y "siempre con una visión y una supervisión médica". Según aseguró, la CEOE afrontará ese asunto desde la doble perspectiva de la organización en la empresa y de que siempre se haga "con una supervisión médica".