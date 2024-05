La gira de Taylor Swift ya calienta la economía madrileña

La llegada a Madrid de la estrella americana del pop Taylor Swift para ofrecer dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu los próximos 29 y 30 de mayo ha generado preocupación entre quienes piensan que su presencia disparará los precios de los servicios en la capital y por consiguiente la inflación. No es este un tema menor. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos y es un desafío constante para los bancos centrales a nivel mundial. Aunque algunos podrían considerar estas preocupaciones como exageradas, ya se ha registrado un incremento de hasta un 24% en las tarifas hoteleras de Madrid debido a la llegada de la artista.

The Eras Tour es la sexta gira mundial de Taylor Swift, y sin duda, la que más impacto económico está generando. Apodada la «Swiftonomic», esta gira ha sido objeto de análisis incluso por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE UU, que en su Libro Beige de junio pasado destacó el impulso que los conciertos de Swift dieron al turismo en Filadelfia. Según la Fed, mayo fue el mes más sólido para los ingresos hoteleros en la ciudad desde el inicio de la pandemia, en gran parte gracias a los conciertos de Swift. En Cincinnati (Ohio) valoró que el concierto ofrecido por la cantante supuso 2,3 millones de euros en beneficios para la hostelería local en ese fin de semana, mientras que los beneficios de los hoteles del condado ascendieron a 4,7 millones de euros.

Asimismo, otras ciudades de la gira The Eras Tour donde Swift ya ha ofrecido sus conciertos reportan los mismos efectos. Es el caso de la Oficina de Turismo de Chicago, que anunció que la ciudad había batido récords de ocupación hotelera coincidiendo con el concierto de la artista. Y es que la respuesta a The Eras Tour ha sido tal, con fans desplazándose grandes distancias para seguir a la artista, lo que ha implicado un desembolso considerable para los consumidores, no solo en el precio de la entrada –se cree que los fans de Taylor Swift se gastaron 600 millones de dólares en entradas para sus cuatro conciertos en América–, sino gastos de aviones, pernoctaciones, ocio, etc... que han hecho calentar las economías de medio mundo.

Beyoncé

El tour de Swift junto al de otros artistas como Beyoncé y Coldplay, han sido citados por algunos expertos como un «factor temporal» que ha hecho subir la inflación en varios países. Es el caso de Suecia, donde los precios de sus hoteles subieron cuando fueron llegando a la capital 46.000 fans a ver a Beyoncé el pasado mayo. Los dos conciertos que la estrella del pop dio en Estocolmo derivaron en una menor contención del IPC en Suecia, según palabras de Michael Grahn, economista jefe del Danske Bank. Las estadísticas de ese país dijeron que los restaurantes y hoteles agregaron 0,3 puntos porcentuales a la cifra de mayo, mientras que la recreación y la cultura contribuyeron con 0,2 puntos porcentuales.

Pero no fue ésta la única vez que a la artista se la vinculó con los problemas de control de precios en Europa. En mayo Beyoncé dio otros cinco recitales en Reino Unido. Entonces, los precios del ocio y la cultura de este país subieron un 6,8% entre enero y mayo de 2023, su mayor subida en 30 años, con el mayor efecto de los servicios culturales.

Pese a estos ejemplos, algunos expertos consideran que se exagera el impacto de los conciertos en la inflación. Según los analistas, los espectáculos, junto a teatros y cines, representan menos del 0,8% en la cesta de la compra. Por tanto, es improbable que un solo evento pueda influir significativamente en la inflación nacional. Se proyecta que los fans de Taylor Swift se gastaron 600 millones de dólares en entradas para sus cuatro conciertos en EE UU, pero los consumidores gastaron casi siete billones de dólares en el último año. Por tanto, las giras son grandes negocios pero no tanto.

Algunos gobernadores de bancos centrales, como Michele Bullok, gobernadora de la Reserva Federal de Australia (RBA), minimizaron la llamada «Taylor Swift Inflación». Bullock respondió que la llegada de la artista a Australia el pasado febrero pudo forzar a algunos ajustes en el gasto, incluso en el de sus propios hijos, pero no a cambiar las políticas económicas de este país. En cualquier caso, los efectos serían de corta duración, apuntaba Tony Yates, un economista que trabajó en el Banco de Inglaterra, en un artículo publicado en «The Economist».

Las giras no deberían preocupar a los bancos centrales

Cuando los fans se van los precios bajan. «Los hoteles no pueden cobrar tarifas ‘‘swiftianas todo el año. La tasa de inflación puede bajar al mes siguiente. Eso significa que las giras no deberían preocupar a los bancos centrales», apuntaba Tony Yates.

Efectos sobre España

Aún está por ver si la «Taylor Swift Inflación» llegará a España o si nuestras cifras se librarán de ella, pero algunos economistas ya señalan que los precios en el entretenimiento no deberían influir en otros sectores. «Dudo que los taxis, los museos, o las tiendas vayan a cambiar sus precios. Seguramente, el único gran impacto puede darse en los billetes de avión porque tienen plazas limitadas, y en los hoteles», cree Luis Buzzi, socio responsable de Customer & Growth y del sector Turismo y Ocio KPMG España. Para pagarse las entradas, los fans podrían haber reducido la demanda (y en teoría los precios) de otros productos, por lo que en, cualquier caso, los efectos sobre la inflación serían temporales, argumenta.

De cara a las próximas semanas habrá que estar pendientes de los datos de la inflación del mes de mayo para sacar mejores conclusiones, teniendo en cuenta que en abril el IPC cerró en el 3,3%. Lo que es indudable es que Taylor Swift está generando ingresos considerables con esta gira. Y es que sus fans no solo se desplazan a las grandes ciudades para seguir la gira. De media, cada «Swiftie» se gasta unos 1.300 euros para asistir a un concierto, un presupuesto en el que se incluye la entrada, el merchandising, los hoteles y otros costes del viaje. Ahora se espera que el paso de The Eras Tour por Madrid provoque cifras récord de ocupación hotelera y que la oleada de «swifties» que llegarán a la capital de España origine un efecto económico colateral en otros destinos nacionales que tienen buena conectividad con Madrid, aunque el primer impacto es para la capital española, como comenta Luis Buzzi. De hecho se espera que los dos conciertos inyecten en la economía de la capital 25 millones de euros, según cálculos de la compañía Hello-Tickets.

Los conciertos han disparado también las ventas de billetes de tren. Según Trainline, los viajes a Madrid se triplican desde Sevilla y se duplican desde Barcelona y Valencia con motivo del concierto, lo que pone de manifiesto la influencia de Taylor Swift y su capacidad para movilizar a seguidores de todo el país.

Con la llegada de la súper estrella también hará negocio la compañía de coches compartidos BlablaCar, que prevé registrar más de 20.000 viajes a la Comunidad de Madrid en automóvil compartido durante los días 29 y 30 de mayo. Según informó la compañía, los principales lugares de origen son Valencia, Sevilla, Murcia, Granada y Zaragoza. El precio medio de estos viajes es de 19 euros y la distancia media recorrida, 381 kilómetros. A la oferta de viajes en coche compartido se suman los autobuses de BlaBlaCar, que conectarán Madrid en los próximos días con otras ciudades de Francia y Portugal. La línea que ha registrado más pasajeros es la que conecta Madrid con París y Lyon. Por su parte, el eje Madrid-Lisboa es el favorito para conectar a los fans de la cantante que viajarán desde Portugal ya que cuentan con dos frecuencias diarias.

Pero, sin duda, a la que más beneficios reporta la gira The Eras Tour es a la propia Taylor Swift. Pese a que no se ha informado públicamente de las cifras de taquilla, la prestigiosa revista de conciertos «Pollstar» ha calculado que la artista con más números 1 en las listas de éxito de EE UU se embolsa unos 13 millones de dólares en cada concierto. Así que es posible que cuando acabe su gira, después de 145 programados, sus ventas totales superen los 1.400 millones de dólares.

[[H3:Habitaciones exclusivas por 30.000 euros para los «swifties»]]

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) asegura que Madrid «está lleno» estos días por la llegada de Taylor Swift a la capital. Manuel Ruiz , director del hotel Mayorazgo y presidente de AEDH Madrid, asegura que los conciertos y ofertas de ocio que están proliferando en Madrid, concretamente con el estadio Santiago Bernabéu, y los próximos eventos que están por llegar, están suponiendo un repunte muy significativo en las reservas hoteleras. «Nos viene muy bien porque son fechas que por tradición no son buenas para la llegada de turistas a la capital, la gente busca más destinos de playa, así que los eventos han supuesto para nosotros pasar de un periodo de temporada baja a uno de temporada alta», apunta Ruiz. Los hoteles de la capital empiezan a colgar el cartel de completo no solo por la llegada de Swift sino también por la del cantante Luis Miguel, que actuará en el Santiago Bernabéu el próximo 6 de julio. Lo hará la misma semana en la que se celebra el orgullo gay, lo que supondrá un repunte importante en las reservas hoteleras y un aumento de sus precios. «Cuando se produce una demanda de este tipo todos subimos los precios, pero al mismo tiempo damos algo más al cliente para que vuelva. En el Hotel Mayorazgo trabajamos el ‘‘microefecto wou’’ que busca sorprender al cliente para que su experiencia sea mejor», cuenta Manuel Ruiz.

Eso busca el hotel VP Plaza España Design de cinco estrellas, que incluso ha creado un pack exclusivo de lujo para los mayores fans de Taylor Swift. Un pack con un precio de 30.000 euros. «En nuestro core está el ir de la mano de lo que pasa en la ciudad y, con un evento de esta envergadura, no podíamos quedarnos al margen. Por eso diseñamos este paquete, para convertir el concierto del año en una experiencia única, con muchos guiños que un auténtico “swiftie” apreciará seguro», explica Francisco García, director de VP Plaza España Design 5*.

El pack consta de alojamiento para dos personas y dos noches (30 y 31 de mayo) en la Suite Presidencial de 120 m2 ubicada en la planta 17 del Hotel VP Plaza España Design 5* y con unas vistas espectaculares de Madrid casi 360º. Dos entradas VIP para el concierto del día 30 en palco con atención y catering tanto antes del concierto como durante el mismo. Incluye también transfer privado para todos los desplazamientos durante los dos días en coche de lujo.

El día de la llegada los «swifties» podrán disfrutar de un brunch o almuerzo en el restaurante Ginkgo Restaurante & Sky Bar, ubicado en el Hotel, siendo uno de los Sky Bars que se ha colado en la lista de TimeOut los mejores del mundo. También se ofrece a los fans preparación para el concierto con peluquería, maquillaje y hasta personal shopper para conseguir el «lookazo» más «swiftie» además de pintalabios rojo de marca exclusiva para conseguir siempre el tono de labios de su cantante favorita.

El pack de 30.000 euros incluye además una experiencia post concierto en Ginkgo, donde se podrán probar todos los cócteles de autor. Al día siguiente los fans de la cantante americana disfrutarán de un desayuno de lujo servido en la habitación, además de un circuito de aguas y Spa del Hotel. Los afortunados que hayan podido comprar este pack descubrirán la mejor gastronomía de Madrid con una comida en un prestigioso restaurante con dos estrellas Michelin. El mismo pack, pero con alojamiento en dos de las suites, tiene un precio de 22.000 euros. Por cierto, el 22 también es un número con significado, ya que una de las canciones más populares de la artista es 22.