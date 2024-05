El Gobierno enfría la sucesión del gobernador del Banco de España: "El 11 de junio no es una fecha vinculante"

El Gobierno no tiene "ninguna prisa" en la elección del nuevo gobernador del Banco de España, que tendrá que relevar a Pablo Hernández de Cos a partir del próximo 11 de junio, fecha en la que finaliza su mandato. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que no hay fecha a la vista para hacer público el nombre de la persona que le relevará porque "el 11 de junio no es una fecha vinculante". Basa Cuerpo esta respuesta en que "los propios estatutos, la propia normativa del Banco de España, prevé que la subgobernadora esté en funciones en ausencia del gobernador" el tiempo que sea necesario, por lo que el Ejecutivo no tiene ninguna prisa en dar a conocer a su sucesor, ya que la subgobernadora tiene un mandato ampliado, hasta el mes de septiembre, "con lo cual no tenemos ninguna prisa por tenerlo cerrado antes del día 11".

Esa fecha, Hernández de Cos pondrá fin a seis años al frente del Banco de España y Cuerpo ha dejado claro que será la subgobernadora del supervisor, Margarita Delgado, tomará las riendas hasta que expire su propio mandato, el 11 de septiembre, por lo que podrá ocupar en funciones el puesto hasta ese día. El artículo 19 de la Ley de Autonomía del Banco de España recoge esta posibilidad al especificar que la subgobernadora "suplirá al gobernador en caso de vacante, así como ausencia o enfermedad, en cuanto al ejercicio de sus atribuciones de dirección superior y representación del supervisor".

Por tanto, Cuerpo, que ha atendido a los medios antes de su intervención en un acto de Cunef, ha dejado claro que puede apurar los plazos incluso hasta después de las vacaciones de verano para dar a conocer el nombre del candidato a gobernador, cuyo nombre continúa sin trascender. El ministro de Economía ya ha reconocido en varias ocasiones que se barajaban "varios candidatos, hombres y mujeres" para suceder a Hernández de Cos, pero se ha mostrado abierto a negociar con el PP la renovación de la cúpula del Banco de España. La lista de nombres que se han barajado en las quinielas para el puesto los encabezan tres nombres, la propia Margarita Delgado; la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez, y el del subgobernador y presidente del Instituto de Estabilidad Financiera Fernando Restoy. Pero no se descartan otros, como Ángel Ubide, con dilatada experiencia financiera y ahora en el fondo Citadel; el actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa; quien fuera secretario de Estado de Economía y ahora consejero del Sabadell, David Vegara. Por el perfil sorpresivo que han tomado las decisiones de Moncloa en los últimos tiempos no se descarta que haya otros nombres.

Por eso, y para curarse en salud, el propio Cuerpo ya advirtió el pasado mes de abril que el presidente, Pedro Sánchez, tendrá la última para elegir al nuevo gobernador, sin necesidad de consensuarlo con la oposición. "La figura del gobernador no es una figura de consenso. Es una figura a elección del presidente del Gobierno", explicó el ministro en una entrevista con La Vanguardia, aunque cree que la mejor opción es una figura de consenso.

Según los estatutos de la institución bancaria, el gobernador es nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, y el candidato debe ser español, con una reconocida competencia en asuntos monetarios, financieros o bancarios. Una vez propuesto, el ministro de Economía comparece ante el Congreso de los Diputados para informar a la Cámara Baja sobre las credenciales del candidato y pedir su aprobación.