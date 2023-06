El Gobierno estudia salvar de las mesas electorales a las personas con vacaciones contratadas

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio anunciado por el presidente del Gobierno ha llevado la incertidumbre al sector turístico y la preocupación a los ciudadanos que tienen ya contratados viajes y vacaciones coincidentes con esa fecha, y que puede ser llamados a acudir a una mesa electoral. Por eso, el ministro de Turismo, Héctor Gómez, ha intentado desde el primer momento disipar los temores desatados. Y lo ha vuelto a hacer en la Mesa del Turismo, que se ha celebrado en Madrid, y en la que ha reiterado que el impacto sobre las reservas en el sector turístico "no tendrá ningún tipo de incidencia" y auguró que el sector mantendrá una" buena evolución". Otra cosa es la incidencia sobre su propio Ministerio, sobre el que ha admitido que el proceso electoral condicionará su gestión porque ya contaba "con una planificación hasta diciembre".

En este contexto, Gómez ha anunciado que el Gobierno está ya estudiando la posibilidad de introducir cambio en la Ley Electoral para que los ciudadanos que hayan contratado sus vacaciones durante esa fecha puedan calificarlas legalmente como un "eximente" oficial para no acudir a la designación de una mesa electoral. "No descartamos absolutamente nada en este sentido y, ahora mismo, se están estudiando todas las condiciones y posibilidades". La solución puede llegar en forma de real decreto ley en uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura. De todas formas, el ministro ha recordado que "existen alternativas que no obligan a permanecer en el lugar de residencia y se puede solventar la situación con una buena planificación".

Uno de los cambios que podría introducirse en la citada Ley es considerar como eximente de fuerza mayor un viaje ya contratado. Por ello, las 525.000 personas que pueden ser llamadas a una mesa -el 2% de la población española- tendría la posibilidad de acogerse a esta opción si justifica sus vacaciones. Ahora mismo, los que tengan un viaje ya pagado no tendrían la opción de presentar un pliego de descargo aduciendo una causa de fuerza mayor y, por tanto, si no se cuenta con un seguro, solo les queda la opción de acudir a la mesa para no incurrir en un delito y reclamar de forma individual y privada a las aerolíneas, alojamientos, agencias de viajes o turoperadores que hayan contratado para recuperar el importe del viaje.

El que no comparten el mismo optimismo que el ministro es el sector turístico, que sí que teme que las elecciones afecten a las reservas. El presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, ha asegurado que les parece "incomprensible" que se hayan convocado elecciones generales un 23 de julio, lo que ha provocado "una enorme preocupación" en el sector: "Es absolutamente inoportuno porque puede afectar muchísimo a muchos destinos" y advirtió que, pese a que de momento "no se está notando ninguna ralentización en las reservas hoteleras", todo apunta a que los datos negativos se vayan acumulando según se vaya acercando la fecha de la cita electoral.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, también ha expresado su temor a que las elecciones afecten al buen ritmo de reservas. "Nos preocupa cuando se haga la asignación de las participaciones en las mesas electorales, que puede tener un efecto muy directo en la contratación de viajes". Por eso, ha aconsejado contratar "unos seguros específicos" que cubran el supuesto de ser convocado en mesa electoral "para que no se pierdan los importes y se pueda cambiar los viajes", aunque la mayoría de seguros ya cubrían los supuestos con la contratación previa del viaje, pero "solo para la persona que va a la mesa", por lo que deberían tener en cuenta también "las implicaciones en el resto de la familia y en el resto de los participantes del grupo que viaja que, evidentemente, no siempre se podrá realizar", ha admitido.

Igualmente, el vicepresidente de la Mesa del Turismo y CEO de InterMundial Seguros, Manuel López, ha afirmado que muchos seguros garantizan que se pueda ser miembro de una mesa electoral o suplente. Otra cosa es si los consumidores no tienen seguro. "En ese caso buscaremos alguna fórmula para darles esa oportunidad de que puedan disfrutar las vacaciones", aunque López no ha garantizado que todos puedan ausentarse de una mesa electoral.