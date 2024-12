El "Gordo" que le caerá a Hacienda con la Lotería de Navidad: se embolsará 175 millones de euros, 7 millones más que en 2023

Este domingo, 22 de diciembre, unos pocos afortunados se alzarán como ganadores del premio "Gordo" de la Lotería de Navidad. Hacienda, en cambio, siempre sale premiada. La Agencia Tributaria se lleva un 20% de los premios superiores a 40.000 euros de los sorteos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Con el Sorteo Extraordinario de Navidad, Hacienda se embolsará este año 175,6 millones de euros, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), si se reparten los tres primeros premios. Este "bote" es 7,28 millones de euros superior a la del año pasado por el aumento de ocho series.

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado informó que, ante la elevada demanda de ciertos números, el sorteo de este año incluirá ocho series adicionales. Esta ampliación incrementa el número de premios en 765.200, alcanzando un total de 29.536.720, y eleva el importe global de los premios en 112 millones de euros, situándose en 2.702 millones. Como consecuencia, el "aguinaldo" que recaudarán las arcas públicas también aumentará.

El gravamen especial sobre los premios de loterías y apuestas en España ha experimentado importantes modificaciones en los últimos años. Hasta el año 2013, los premios estaban completamente exentos de tributación. Sin embargo, a partir de esa fecha, comenzaron a aplicarse exenciones parciales. Para los premios obtenidos en juegos celebrados antes del 5 de julio de 2018, la cuantía exenta era de 2.500 euros. Posteriormente, desde esa fecha hasta finales de 2018, la exención se incrementó a 10.000 euros. En 2019, esta cifra aumentó nuevamente, alcanzando los 20.000 euros. Finalmente, desde el 1 de enero de 2020, los premios de loterías y apuestas disfrutan de una exención de 40.000 euros, estableciendo así un marco más favorable para los ganadores en los últimos años.

De esta manera, para el primer premio, conocido como "el Gordo", que está dotado con 400.000 euros por décimo, los primeros 40.000 están exentos de impuestos. De los 360.000 restantes, el ganador recibirá una cuantía de 328.000 euros, dado que Hacienda se quedará con 72.000 euros por cada boleto, debido al gravamen especial de los premios de loterías y apuestas. Los agraciados con el segundo premio –de 125.000 euros por décimo– deberán entregar a Hacienda 17.000 euros, quedándose con una cuantía que ascenderá a los 108.000 euros. En el caso de los ganadores de los 50.000 euros del tercer premio, sólo 40.000 estarán exentos y a Hacienda se le pagará el 20% de los 10.000 restantes, es decir, 2.000 euros. Por tanto, el afortunado se llevará 48.000 euros. El resto de premios del sorteo no llevan retención por parte de Hacienda al ser menores de 40.000 euros.

En este marco, Gestha pide precaución a la hora de contratar un seguro de “Devolución de impuestos de la lotería” y recuerda que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.

Los técnicos han señalado que, por primera vez desde 2016, se ha registrado una drástica reducción de los premios obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, principalmente con premios de la Lotería de Navidad, un año después del repunte de 153,7 millones en 2022.

Desde hace años, Gestha venía pidiendo modificar la ley para evitar un fraude potencial, hasta que la ley antifraude de 2021 introdujo una disposición en la Ley del Juego para autorizar a la Agencia Tributaria a firmar unos convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a través de los cuales a partir de 2023 y 2024, respectivamente, están informando mensualmente a la AEAT de los premios pagados, con o sin retención, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premio y la retención si se produjo.

No obstante, los técnicos de Hacienda han insistido en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 244,8 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2020 y 2023, no prescritos.

Además, los técnicos de Hacienda han reiterado su petición para que el Gobierno reponga el mínimo exento de los premios de Loterías del Estado o de comunidades, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, pues consideran que así se desincentivaría el juego, y no ven ninguna justificación tributaria ni económica para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.