Iberia propone 1.727 salidas voluntarias y crear una nueva empresa para mantener el negocio del handling y cerrar el conflicto

Iberia ha puesto encima de la mesa una oferta para tratar de resolver de una vez por todas el conflicto que mantienen abiertos los sindicatos por el handling -servicios de tierra-. La compañía ha propuesto la creación de una nueva empresa, participada al 100% por el grupo IAG, pero con mayoría de Iberia, a la que se transmitirían todos los trabajadores de todos los centros de trabajo de la Dirección de Servicios Aeroportuarios de la compañía y que le permitiría realizar el autohandling solicitado por los sindicatos, según ha informado.

A fin de dotar de tranquilidad a los empleados, la aerolínea propone que todos los trabajadores de la compañía mantengan el convenio de Iberia, así como las mismas condiciones que actualmente tienen, sin ningún cambio. Al mismo tiempo, se blindarían de por vida los sistemas de progresión y antigüedad de los empleados de Iberia "a fin de que mantengan las mismas expectativas que tienen hoy. No se alteraría ni una sola de las condiciones de los trabajadores de Iberia", ha explicado la aerolínea.

La contrapartida a estas ventajas sería la salida de la empresa de una parte de su plantilla, compuesta ahora mismo por más de 8.000 trabajadores. Así, el plan de viabilidad desarrollado para esta sociedad contempla "medidas de desvinculación para 1.727 personas hasta el 31 de diciembre de 2026, en dos modalidades: bajas incentivadas a las que podrían acogerse las personas trabajadoras menores de 56 años en el momento de la extinción del contrato; y prejubilaciones para las personas trabajadoras con 56 años o más cumplidos en el momento de la extinción del contrato de trabajo. Desde el momento de la extinción del contrato de trabajo y hasta cumplir los 65 años, la empresa abonaría en 12 pagas anuales un complemento que variaría en función de la edad en la que se acogiera a tal medida sobre el salario regulador, es decir, sobre el total de sus percepciones anuales brutas.

La nueva sociedad, según Iberia, "tendría una marca nueva y posibilidades reales y viables de desarrollarse y expandirse". El proyecto contaría con un Centro de Excelencia de Formación Profesional para los profesionales del handling, ubicado en la sede de La Muñoza, junto al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Iberia considera que dadas las características del negocio, "los márgenes son estrechos por lo que necesita un gran volumen que solo se puede alcanzar de manera sostenible prestando servicios a terceras compañías". Para lograr tener negocio procedente de terceros, es imprescindible el efecto red. Sin él, las probabilidades de mantener clientes se reducen considerablemente. "Es decir, el problema no se centra única y exclusivamente en los ocho aeropuertos donde Iberia no dispone de licencia para operar, sino en todos los aeropuertos de la red. El negocio necesita de volumen para su supervivencia", argumenta la compañía para justificar la creación de la nueva filial.

Conflicto

Iberia y los sindicatos UGT, CC OO y USO llevan semanas enfrentadas por el negocio del handling, choque que ha incluido varias jornadas de huelga en la festividad de Reyes. El motivo del desencuentro es el concurso del handling resuelto por Aena en septiembre y que dejó a Iberia Airport Service sin el contrato de aeropuertos tan importantes como los de Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga a pesar de retener el de Madrid.

Los sindicatos han reclamado desde entonces que Iberia optase por el autohandling para blindar a sus trabajadores y no subrogarlos a otras compañías que, en su opinión, pondrían en peligro sus condiciones laborales y contractuales. La aerolínea, por su parte, había asegurado que tal opción no es viable por su elevado coste, que haría que no sólo Iberia, sino otras compañías del grupo IAG a las que presta servicio perdieran competitividad respecto a sus competidoras. Sin embargo, con su propuesta, se aligeraría de forma importante la masa salarial que, en su opinión, la sitúa ahora en desventaja.

Iberia y los sindicatos negocian ya contra el reloj dado que Aena ha determinado que sea el miércoles cuando las aerolíneas informen al gestor que compañía les prestará los servicios de handling.