El Ibex 35 termina la semana con fuerza

El Ibex 35 ha cerrado la jornada con avances, consolidándose por encima de los 13.800 puntos. Aunque no ha habido factores claros que impulsaran el mercado, la mayoría de los valores del selectivo español terminaron al alza, en un contexto de optimismo que también se ha dejado sentir en las principales bolsas mundiales. Parte del impulso podría atribuirse a un tono más moderado en las tensiones entre Irán y Estados Unidos respecto al conflicto en Oriente Medio.

Dentro del Ibex, Grifols ha sido uno de los valores más destacados con subidas superiores al 2%. La farmacéutica, que venía sufriendo por las acusaciones de Scranton (vinculada a la familia Grifols) contra Gotham por supuesta manipulación del mercado en un informe publicado a principios de 2024, ha recuperado terreno tras conocerse resultados favorables en la fase 3 de un tratamiento contra hemorragias. Este avance clínico es significativo, ya que se encuentra en una etapa avanzada del desarrollo, lo que aumenta las probabilidades de que el fármaco llegue al mercado, posiblemente entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en Europa y EE. UU.

También ha destacado el Banco Santander, cuyas acciones han subido cerca de un 2% en medio de rumores sobre su posible interés en adquirir TSB. Aunque la entidad tendría capacidad financiera para la operación, incluso tras la venta de gran parte de su negocio en Polonia, parece más enfocada en su crecimiento en el mercado estadounidense. Además, la operación presenta complicaciones por los tiempos y el entorno regulador, ya que TSB se encuentra en medio de una OPA, lo que podría dificultar una posible venta.

Otra compañía con avances notables ha sido IAG, que ha subido más del 1,5% beneficiada por la caída en los precios del crudo. Dado que el combustible representa el 25% de sus costes operativos, cualquier descenso en el precio del petróleo tiene un impacto positivo en su rentabilidad.

En el panorama europeo, el DAX alemán ha vuelto a destacar con un ascenso superior al 1%, impulsado por el buen comportamiento de Airbus, que ha ganado un 4%. En contraste, el FTSE británico ha cerrado en terreno negativo después de que las ventas minoristas de mayo se desplomaran un 2,7%, frente al retroceso esperado del 0,5% y al incremento del 1,3% registrado el mes anterior. Estos datos reflejan las dificultades que sigue enfrentando la economía del Reino Unido para consolidar una recuperación sostenida.

En Wall Street, pese a un arranque positivo, tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 han revertido la tendencia y operan en negativo. Donald Trump ha declarado que se tomará dos semanas para decidir si responde militarmente a Irán, lo que ha generado incertidumbre de cara al fin de semana y ha afectado al ánimo de los inversores.

El índice de volatilidad VIX ha caído con fuerza, aunque todavía refleja niveles elevados de volatilidad implícita, señal de que los inversores siguen utilizando opciones para protegerse ante posibles caídas. El oro se ha mantenido estable, y como el conflicto aún no ha tenido grandes consecuencias en los mercados, no ha habido una fuerte demanda de activos refugio. Por su parte, el dólar continúa debilitándose, alcanzando los 1,152 euros. El precio del petróleo también ha bajado, aunque el Brent sigue cotizando por encima de los 76 dólares por barril. Si se produjera una acción militar estadounidense contra Irán este fin de semana, los precios del crudo podrían repuntar con fuerza y superar los 80 dólares, aunque de no haber tal evento, es probable que se produzcan correcciones.

Javier Cabrera

Analista de mercados