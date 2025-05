El Ibex 35 a la cabeza de Europa

El Ibex 35 continúa su tendencia, prolongando sus subidas por décima sesión consecutiva, marcando su mejor racha alcista desde agosto del 2022.

Entre los principales motivos al igual que en las últimas jornadas destacan los bancos. En el día de hoy, Santander y Bankinter se han colado entre las primeras posiciones de la tabla del selectivo. Entre ellos destaca la evolución de la compañía presidida por Ana Patricia Botín, que hoy cuenta con el respaldo de las casas de análisis, que ofrecen una valoración récord en las acciones de la compañía, y por otro lado, los datos de inflación al alza en Reino Unido, región donde la entidad genera casi el 20% de sus beneficios.

Entre los mejores valores también encontramos un día más a Indra, que asciende gracias a encontrarse un poco más cerca de cumplir con su plan estratégico de crecer en el sector de la defensa tanto con la fusión con la empresa de Escribano como la compra de Iveco Defence. Además, la farmacéutica Grifols también sube, debido a que su directiva está lanzándose a comprar acciones de la empresa en una muestra de respaldo a la estrategia, lo cual ha sido aplaudido por los analistas.

En el lado opuesto encontramos a empresas dependientes de la evolución del dólar, como es el caso de ACS, o del gigante textil Inditex. Sin embargo, la mayor caída del día le corresponde a Solaria, que después del fuerte repunte de ayer derivado a una mejor percepción del sector por parte de Donald Trump, vuelve a sufrir hoy un fuerte correctivo por parte del mercado.

Wall Street mantiene la cautela, en un momento en el que se debate si Estados Unidos será capaz de controlar el déficit que amenaza el estatus de Estados Unidos como refugio seguro del mundo, después de la última rebaja de calificación por parte de la agencia Moody 's. Las calificaciones crediticias subestiman los riesgos porque sólo califican el riesgo de que el gobierno no pague su deuda. No incluyen el mayor riesgo que es que los países endeudados impriman dinero para pagar sus deudas, lo que hace que los tenedores de los bonos sufran pérdidas por la disminución del valor del dinero que están recibiendo, no por la disminución de la cantidad de dinero que están recibiendo. Dicho de otra manera, para aquellos que se preocupan por el valor de su dinero, los riesgos para la deuda del gobierno de EEUU. son mayores de lo que las agencias de calificación están transmitiendo. A menos que Estados Unidos sanee sus finanzas, aumentarán los riesgos de prestar dinero al gobierno, lo cual dificultará la reducción del déficit y elevaría el coste para hogares y empresas.

Tras un repunte desde sus mínimos de abril, el S&P 500 corrige por segundo día consecutivo. El apetito por el riesgo también se ha visto afectado por la noticia de que Israel se preparaba para un posible ataque a Irán, lo que impulsó el precio del petróleo. Sin embargo los índices mejoraron ligeramente al publicarse que se esperaba que la Unión Europea iba a presentar una propuesta comercial a Estados Unidos. En el plano corporativo, una de las mayores empresas del sector retail, Target, ha reducido su pronóstico de ventas después de una fuerte caída en el gasto y del golpe por los aranceles, los boicots y la confianza del consumidor.

Los asuntos fiscales de Estados Unidos han vuelto a dominar las últimas 24 horas, con la tasa de los bonos a 30 años superando el 5%, mientras el bono a 10 años supera el 4,50%.

En otros mercados, dos activos como el oro y el bitcoin siguen aprovechando la debilidad de la divisa estadounidense y las dudas sobre el déficit presupuestario del país. Aunque el presupuesto actual está encaminado a estabilizar el déficit, la mala noticia es que necesita reducirse, no estabilizarse. El metal precioso asciende hasta los 3,300 dólares la onza, mientras que el bitcoin se asoma a sus máximos históricos.