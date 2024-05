La inflación, omnipresente en la mente de los europeos, sigue limitando su poder adquisitivo

La inflación sigue estando en el centro de las preocupaciones de los europeos. A lo largo de 2023, la inflación en Europa se desaceleró hasta un mínimo del +3,1 % en noviembre de 2023 tras alcanzar un máximo «histórico» del +11,5 % en octubre de 2022. Además, las previsiones de la Comisión Europea indican que la tasa de inflación anual se mantendrá bajo control en 2024 (+3,5%) y 2025 (+2,4%). Pero, ¿es esto suficiente para tranquilizar a los europeos a largo plazo? ¡No del todo! Según el Barómetro de Consumo Europa 2024 del Observatorio Cetelem, los consumidores siguen preocupados. Una abrumadora mayoría (87%) dice estar preocupada por la inflación y su poder adquisitivo. Con un 52 % de respuestas afirmativas, más de la mitad de los europeos dicen estar extremadamente preocupados. En todos los países encuestados, sitúan la "inflación/poder adquisitivo" en el primer lugar de su lista de preocupaciones, por delante de la inestabilidad geopolítica internacional (83%), la seguridad (82%), las preocupaciones sobre el sistema de salud (81%) y el cambio climático (76%).

La inflación sigue teniendo un impacto considerable en el día a día de la vida de los europeos. De hecho, son casi unánimes (88%) en creer que los precios han subido en el último año. Esta cifra parece especialmente elevada si recordamos que el 91% de los encuestados en el Barómetro europeo del Observatorio Cetelem 2023 también respondió "sí" a esta pregunta. Además, el 59% de los europeos cree que los precios han subido "significativamente". En este punto, las situaciones locales varían un poco. Mientras que el 81% de los portugueses y el 70% de los rumanos creen que los precios han «subido significativamente», la proporción es solo del 55% en Francia y del 56% en Alemania. España es el tercer país, junto con Italia, que mayor porcentaje de encuestados afirma percibir un aumento significativo de precios en el último año, con un 65% de las respuestas, aunque también descienden cinco puntos porcentuales en el caso de España y 10 en Italia respecto a 2023.

Con todo, en los últimos 2 años, el coste de la vida se ha disparado un 14,5% en Europa, un aumento que no se compensa totalmente con las subidas salariales. Por supuesto, esto marca una diferencia notable en la vida cotidiana de los europeos. En línea con la tasa de inflación anual, esta presión percibida parece estar disminuyendo en general: La proporción de los que respondieron "aumentó significativamente" bajó 10 puntos, mientras que "aumentó un poco" subió 7 puntos. Esto es particularmente notable en Polonia y Bélgica, donde la proporción de encuestados que respondieron "aumentó significativamente" se redujo en 27 y 22 puntos, respectivamente.

Como resultado de su percepción de que los precios están aumentando, casi la mitad (48%) de los europeos siente que su poder adquisitivo ha caído durante el año pasado, mientras que un tercio siente que no ha mejorado. La sensación de que el poder adquisitivo ha disminuido es mayor en Portugal. El 58% de los habitantes del país lamenta esta tendencia, lo que concuerda con la percepción de que el coste de vida ha aumentado significativamente. Francia le sigue de cerca con un 57%, mientras que Polonia es el que menos, con un 36%. En España, por su parte, el porcentaje es del 45%, 8 puntos menos que en 2023. No obstante, la presión sobre el poder adquisitivo parece remitir en comparación con el año pasado, como refleja un descenso de 5 puntos en la sensación de que ha disminuido.

Crece el ahorro

Las incertidumbres, sobre todo las de carácter económico, han llevado a los europeos a acumular ahorro por precaución, a pesar de la presión sobre su poder adquisitivo. Así, la tasa media de ahorro de los europeos sigue siendo ligeramente superior a la de antes de la pandemia, y debería seguir siéndolo en los próximos años. Los datos recogidos por este último Barómetro confirman esta tendencia a guardar algo de dinero. Más de la mitad (53%) de los europeos espera ahorrar más en los próximos 12 meses, lo que supone un aumento de 2 puntos con respecto al año pasado. Esta tendencia al alza se observa en todos los países encuestados, a excepción de Alemania y Suecia (-2 y -3 puntos). No obstante, con un 57% de los encuestados que piensan ahorrar más el año que viene, estos dos países siguen, como siempre, a la cabeza de Europa en materia de ahorro.

Deseos de gastar frustrados

Las intenciones de compra se han mantenido bien, con un 53% de los encuestados declarando que están dispuestos a gastar este año. Esta cifra no ha cambiado desde 2023, lo que sugiere que el consumo de los hogares en Europa resistirá en 2024 a pesar de los elevados tipos de interés y de unas condiciones económicas relativamente malas. En España, el 56% de los encuestados declara estar disputas a gastar este año, 1 punto menos respecto a 2023. Sin embargo, este deseo de consumir genera una gran frustración: El 44% de los europeos afirma tener ganas de hacerlo, pero no siempre puede permitírselo, es decir, ¡8 de cada 10 personas que quieren gastar! Una vez más, los alemanes y los suecos se desmarcan. En efecto, aunque son menos los que no pueden permitirse gastar (7 de cada 10 de media), esta proporción ha aumentado mucho desde el año pasado (+8 y +2 puntos respectivamente).

Los europeos encuestados aprueban por la mínima tanto la situación general del país como la personal. Los más optimistas respecto a la situación de su país son Bélgica (5,8, un 0,5 más que en 2023) y Suecia (5,5, aunque desciende 0,6 puntos respecto a 2023), mientras que los más pesimistas son Francia y España, ambos con un 4,9, aunque en el caso de España aumenta la nota un 0,3. En cuanto a la situación personal, todos los países aprueban sus finanzas personales, con una media de 6, un 0,1 más. Los que se ven en mejor posición son los ciudadanos de Reino Unido, con un 6,3 (0,2 puntos más); mientras que los que menos puntuación negativa otorgan a sus situación financiera personal son Polonia, con un 5,5 y un aumento de 0,5 puntos; y Portugal con un 5,7. España, por su parte, puntúa su situación personal con un 5,8, con 0,1 puntos más.