Los inspectores de Trabajo advierten a Díaz: "No hay medios para cubrir todos los anuncios que se le ocurren si no hay refuerzos"

Apenas 24 horas después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara públicamente el nuevo decreto sobre el trabajo en el hogar dentro de la Estrategia sobre salud y trabajo, por el que se obligará a los hogares con empleadas del hogar a que se autoevalúen sobre riesgos laborales a través de un cuestionario elaborado por el Ministerio, la Inspección de Trabajo ha cargado contra la ministra, a la que han vuelto a acusar de "vivir en un mundo al margen de la realidad del organismo, totalmente sobrepasado y al que no hacen más que elevar el flujo de trabajo cuando ya se ha superado el límite hace mucho". Según Díaz, con esas autoevaluaciones, que gestionará la Inspección, "no hará falta desplazarse 'in situ' al domicilio para calibrar los riesgos laborales o de acoso de una empleada". También precisó que se elaborarán guías muy claras que estarán a disposición de las trabajadoras sobre la autoevaluación y los protocolos de actuación.

El sindicato SITSS ha criticado a la ministra por hacer un nuevo anuncio para "cargar con más trabajo a la Inspección sin contar con ningún refuerzo. No se puede anunciar un incremento de funciones sin el correspondiente refuerzo, porque ya estamos al límite. Con solo unos planos no se construye una catedral", lamentó el sindicato, que ha vuelto a recordar el conflicto abierto en el organismo, que ha convocado nuevas jornadas de huelga y amenaza con un paro indefinido porque sigue pendiente de cumplimiento el plan estratégico de la Inspección de Trabajo aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021. "No se cumplen los compromisos firmados, pero publican anuncios y anuncios de más trabajo y responsabilidades". Fuentes sindicales han reiterado que "no hay medios para cubrir todos los anuncios que se le ocurran a la ministra si no hay refuerzos".

Desde el SITSS también se ha reprochado a la ministra que anuncie "campañas e incremento de competencias con los mismos medios, con una estructura de hace más de 20 años y con una plantilla de 1.093 subinspectores, 888 inspectores y 1.173 personal administrativo". Habilitación de la inspección durante el covid, informe sobre la causa en los ERE, revisión de los planes de igualdad de 50 o más trabajadores, campañas contra el golpe de calor, control del SMI, campaña contra la discriminación laboral... son solo algunos de los anuncios de Díaz que ha disparado el sobretrabajo del organismo.

Por ejemplo, solo hay que recordar las advertencias lanzadas con la última subida del SMI. "La falta de medios puede impedir supervisar de manera adecuada la implantación en las empresas del nuevo SMI", cuya entrada en vigor ha supuesto "una carga de trabajo añadida a la ya de por sí saturación" de las labores de Inspección, denunciaron en aquel momento desde CSIF. A esta denuncia se unió la imposibilidad sobrevenida de afrontar una nueva campaña puesta en marcha por el Ministerio para detectar casos de discriminación salarial por razón de sexo en el ámbito laboral, sobre la que también avisaron su incapacidad para poder afrontarla. "Es una tras otra. A la ministra se le llena la boca con sus anuncios en defensa de los trabajadores y a los trabajadores que dependemos de ella, nos tiene explotados y sin recursos", denunciaron fuentes sindicales. Suma y sigue.