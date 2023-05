Los interinos municipales paralizarán la constitución de los pequeños Ayuntamientos si no se estabilizan sus puestos

La constitución de miles de municipios de la España vaciada pende de un hilo. Miles de funcionarios municipales interinos paralizarán la constitución de las nuevas corporaciones locales si no se cumplen sus demandas laborales. Así se lo han comunicado al Ministerio de Hacienda los secretarios, interventores y tesoreros con contrato temporal de cientos de ayuntamientos, que exigen la estabilización de sus puestos de trabajo tras años de temporalidad. Si no se hiciera así, el 14 de junio iniciarán una huelga indefinida. Esta fecha no está elegida al azar, ya que a partir de ese día es cuando deberían constituirse las nuevas corporaciones salidas de las urnas en los comicios del 28 de mayo.

La pasada semana, una representación de estos interinos -que suman casi 4.000 en los pequeños municipios de la España vaciada- se manifestó ante la sede central del Ministerio de Hacienda y Función Pública para entregarle una carta a María Jesús Montero en la que se le exigía la apertura de negociaciones para la consolidación de sus plazas o no habrá nuevos ayuntamientos, al menos en los territorios en los que se han sumado las organizaciones territoriales de funcionarios interinos: Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el resto ya han mostrado su apoyo y se sumarán oficialmente "en los próximos días si no hay respuesta ministerial", manifestaron fuentes de este colectivo que, de momento, no cuenta con el apoyo de los funcionarios de carrera.

Casi el 40% de los 8.000 funcionarios locales de toda España son interinos, pese a que tanto la normativa española como la europea obligan a convertir esos puestos en permanentes a partir de que su situación de temporalidad supere los tres años de temporalidad. Por eso, exigen el cumplimiento de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que aseguraba esta normalización y que el Gobierno "no hace cumplir", denuncian las mismas fuentes, que señalan que en la última convocatoria de empleo llevada a cabo por Función Pública, efectuada el pasado mes de marzo, solo se autorizó la consolidación de 796 plazas, cuando todavía hay otras 3.649 ocupadas temporalmente que "continúan en situación de abuso de temporalidad", incide Juan Luis Martín, portavoz de los funcionarios municipales interinos, que advierte que "si hay huelga, peligra la toma de posesión de los nuevos alcaldes por la ausencia de los secretarios interinos de los Ayuntamientos", advirtió.

Estos interinos municipales han denunciado que esta Oferta de Empleo Pública extraordinaria (OEP) para esos 796 puestos incumple la legislación al no ofrecer la totalidad de los puestos. En este contexto, destacaron que la Escala de Funcionarios Habilitados Nacionales -los citados secretarios, interventores y tesoreros de administración local- se configura como la "columna vertebral en el funcionamiento diario de los ayuntamientos de nuestro país, sobre todo de los más pequeños". Además, advirtieron de que la localización de algunos municipios hacen "poco atractivos" estos puestos, por lo que el papel de los interinos juega un papel fundamental, incidieron fuentes de estas organizaciones sindicales. "Es el personal temporal el que está sacando adelante la gestión administrativa de muchos ayuntamientos", por lo que consideran que existe "un patente y manifiesto abuso de la temporalidad del que, tanto el Ministerio como el resto de las administraciones autonómicas y locales, incluidos los Colegios Profesionales, se han desentendido".

Según avisan, "los funcionarios interinos trabajan en su mayoría en pueblos pequeños, en puestos que no se cubren con funcionarios de carrera por la lejanía, porque son entidades con pocos funcionarios, muchas veces solo un interventor y un administrativo, o porque tienen peores retribuciones". Es en esos municipios, de la conocida como España vaciada, "donde se notaría realmente la huelga". Estos funcionarios insisten en que "ni siquiera pedimos mejoras salariales, simplemente que saquen las plazas que impone la ley". De momento, el Ministerio de Hacienda ha recibido sus demandas pero no les ha dado contestación. "Al menos queremos que nos reciban, porque llevamos más de un año pidiéndolo y nadie nos escucha, después de años de ignorancia de miles de esos funcionarios que llevan sin plaza fija, en muchos casos, lustros y hasta décadas".

La cuestión no es insignificante, ya que los Ayuntamientos deben estar constituidos a partir del 17 de junio por ley y sin el secretario municipal -que en la mayoría de las poblaciones pequeñas es interino- no se puede desarrollar el acto de constitución del Ayuntamiento, al tener que dar este funcionario fe pública de los plenos.. Según datos facilitados por estos sindicatos, sobre cifras oficiales de Función Pública, el 31,62% de los secretarios-interventores, el 16,65% de los interventores y tesoreros categoría de entrada y el 11,21% de los secretarios categoría de entrada, son interinos de larga duración, con una temporalidad de todo el colectivo que alcanza a casi el 50% de los puestos existentes.