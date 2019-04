Irán se queda sin Telepizzas

Telepizza ha cesado todas sus actividades económicas y negocios en Irán. Con esta decisión, la cadena de restaurantes de origen español cumple con una de las condiciones a la que estaba sujeta la oferta pública de adquisición lanzada por el grupo inversor KKR Credit Advisors, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Telepizza ha anunciado el fin del acuerdo de franquicia con Momenin Investment Group, que operaba ocho establecimientos, y el de licencia de software con Hermes Food Industrial Development, lo que implica que ya no mantiene, «ni directa ni indirectamente», intereses económicos en Irán. Telepizza se convirtió en 2017 en la primera cadena de restauración europea en entrar en el país, donde inicialmente tenía previsto abrir 200 tiendas en diez años.

Ahora la efectividad de la opa está sujeta únicamente a que KKR alcance una participación de, al menos, el 75% del capital social de Telepizza, incluida la participación indirecta del 28,57% de los fondos y cuentas gestionados por el grupo inversor. KKR ya tiene asegurado el control del 44,57% del capital después de que los accionistas se comprometieran a aceptar la opa y vender acciones por el 12,73% del capital social. No obstante, la opa quedará sin efecto si KKR considera insuficiente el nivel de aceptación.

El grupo inversor ha afirmado que el precio de seis euros por acción de su opa sobre Telepizza es definitivo y no será mejorado. KKR tiene la intención de excluir a la cadena de restauración de la Bolsa a ese precio, ya sea mediante una venta forzosa o una orden sostenida de compra. En el segundo caso, la exclusión de la cotización tendría lugar tras la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía. KKR tiene previsto desinvertir en un plazo de cinco años y no promoverá el aumento de su participación en Telepizza mediante la compra de títulos a aquellos accionistas que decidan no aceptar la opa.