Jaime García-Legaz, nuevo presidente no ejecutivo de DoValue en España

El gestor de crédito e inmobiliario para bancos e inversores DoValue ha decidido restructurar su consejo y para ello ha nombrado nuevo presidente no ejecutivo en España al ex secretario de Estado de Comercio y ex consejero delegado de Aena y Cesce, Jaime García-Legaz, en sustitución de Francesc Noguera, que desempeñaba este cargo desde el pasado octubre.

La dirección ejecutiva de la compañía seguirá siendo desempeñada por Mariano Chemes, que ocupa el puesto de consejero delegado de DoValue en España desde el pasado octubre.

“La incorporación de Jaime García-Legaz como presidente de DoValue en España es una muestra clara del compromiso del grupo por el mercado español y refuerza las capacidades de la compañía en materia de relaciones institucionales y desarrollo del negocio”, ha destacado la compañía en un comunicado.

DoValue, que cuenta con presencia en cinco países y cotiza en la Bolsa de Milán, tiene en España a uno de sus mercados clave. Tras esta incorporación, la firma prevé ampliar su consejo en España con el nombramiento de nuevos consejeros ejecutivos en los próximos meses.

El nuevo presidente de DoValue en España, Jaime García Legaz, fue secretario de Estado de Comercio entre 2011 y 2015, y consejero delegado y presidente de Cesce y Aena. Ha sido también presidente de Informa&Dun Bradstreet, presidente de Aena Internacional, presidente del Consorcio Internacional de Aseguradoras de Crédito, presidente del Icex y presidente de Invest in Spain.

García-Legaz ha ejercido además como consejero independiente en diez compañías, algunas de ellas cotizadas. En el sector privado, tiene responsabilidades actualmente como consejero independiente en Nadara (Reino Unido), Nature (Luxemburgo), ANB y Boab (Brasil) y Canal de Isabel II. Forma parte además de los consejos asesores de Willis Towers Watson, Samsung Electronics y Berkeley.

Jaime García-Legaz es licenciado en Economía y Administración de Empresas por Cunef, doctor en Economía por la UCM y pertenece desde 1994 al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.