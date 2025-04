Jose Ramón López Martínez, asesor financiero: "Es increíble como la agencia tributaria te lia en vez de ayudarte"

El asesor financiero Jose Ramón López Martínez se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video donde lanza una advertencia a los contribuyentes que están presentando su declaración de la renta. En el clip, López Martínez pone el foco en un mensaje que está apareciendo en numerosas declaraciones: ''Titulares (herederos) de inmuebles urbanos''.

Según explica el experto, este aviso está generando confusión entre muchos ciudadanos que no comprenden por qué aparece si no han heredado ninguna propiedad. ''La Agencia Tributaria, con los datos que tiene, deduce que podrías haber heredado un inmueble, pero eso no significa automáticamente que tengas que declarar impuestos por él'', aclara.

López Martínez insiste en que si no has heredado ningún inmueble, simplemente puedes ignorar el mensaje. Además, destaca un segundo matiz importante: incluso si efectivamente se ha heredado una propiedad, eso no implica necesariamente que haya que tributar por ella en la declaración de la renta.

Con este video, el asesor busca frenar errores y declaraciones innecesarias, y de paso, lanza una crítica directa al sistema tributario: ''Es increíble como la agencia tributaria te lia en vez de ayudarte''.

Su intervención ya suma miles de visualizaciones y comentarios de usuarios agradecidos por la aclaración. La campaña de la renta 2024 está en marcha, y todo parece indicar que este tipo de contenidos serán clave para despejar dudas que, de otro modo, podrían costar caro a muchos contribuyentes.