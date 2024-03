Juan María Nin, nuevo presidente del Círculo de Empresarios

Juan María Nin Génova, el hasta ahora vicepresidente del Círculo de Empresarios, ha asumido la presidencia de esta asociación empresarial para los próximos tres años. Sustituye así a Manuel Pérez-Sala, nombrado presidente de honor por la Junta Directiva. Por otra parte, han sido nombradas nuevas vicepresidentas Carmen Mateo e Isabel Dutilh, esta última será además letrada asesora. En este puesto se han renovado los mandatos de Ana Argelich y José María López de Letona, mientras que el cargo de tesorero lo ocupará Ricardo Martínez Rico. A su vez, la Asamblea Anual del Círculo ha renovado la mitad de su Junta Directiva.

El presidente saliente, Manuel Pérez-Sala, ha querido agradecer el apoyo de los socios del Círculo a su gestión, recordando que “han sido tres años difíciles en los que hemos tratado de defender la figura del empresario, la importancia de unas instituciones fuertes e independientes para garantizar la libre empresa y el libre mercado, proponer las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país e iniciar una reflexión sobre cómo mejorar la vida de las siguientes generaciones”.

Asimismo, el nuevo presidente, durante su discurso de aceptación del cargo, ha agradecido la confianza depositada en él y ha señalado "la importancia de la Institución, que pronto cumplirá 50 años, su relevante papel en el desarrollo de la sociedad civil en España y su permanente contribución positiva como centro de pensamiento para el progreso en clave de libertad y justicia mediante la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales, Gobierno y Administración y mundo empresarial".

Juan María Nin Génova (Barcelona, 1953) es abogado-economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences. Es un profundo conocedor del mundo de la gestión empresarial, las finanzas, la energía y la política económica internacional y tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. El centro de su trayectoria profesional ha sido el sector bancario, siendo uno de los artífices de los procesos de fusión de bancos y cajas más importantes del país.

Ha sido vicepresidente y consejero delegado de La Caixa, Criteria y Fundación Caixa (junio 2007-julio 2014), consejero delegado de Banco Sabadell (2002-2007) y director general de Banco Santander hasta 2002. También ha estado involucrado en el negocio de la energía como miembro de los Consejos de Administración de Cepsa, Repsol y Gas Natural, entre otras empresas.

Hasta muy recientemente ha sido miembro del Consejo de Administración de Société Generale y en la actualidad es presidente de Itínere Infraestructuras, Hábitat, Morabanc y de ITP Aero. Es también operating partner de Corsair Infrastructures y presidente del global Advisory Board de Metyis.

Desde que formó parte del equipo del ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-1980) que negoció la adhesión de España al Mercado Común, es un firme partidario del proyecto de Europa y, como expresidente de la Fundación Consejo España-EEUU, un experto en las relaciones bilaterales entre ambos países. Asistente regular a Bilderberg, FMI, Greenmantle y otros foros internacionales y autor de libros y artículos de opinión sobre economía y ciencias sociales. Comentarista habitual en medios de comunicación y autor del libro “Por un crecimiento racional” sobre la crisis de 2008 y otras publicaciones.